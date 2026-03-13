Afrique: La CEDEAO déploie une mission d'évaluation des différends frontaliers opposant la Guinée au Liberia et à la Sierra Leone

Dakar — La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a annoncé le déploiement d'une mission technique chargée d'évaluer la situation née du regain de tensions noté entre la Guinée et ses voisins du Liberia et de la Sierra Leone, au sujet de différends frontaliers.

Une certaine tension a dernièrement reparu dans la zone frontalière de la Guinée et du Liberia d'une part, et de la Guinée et de la Sierra Leone, d'autre part, au sujet de revendications territoriales dans le bassin du fleuve Mano.

Les tensions, récemment exacerbées par des accusations réciproques d'incursions militaires, étaient même montées d'un cran à la suite de la capture, puis de la libération de policiers et militaires sierra-léonais par soldats guinéens.

"En réponse à ces développements, la Commission de la CEDEAO déploie une mission d'évaluation technique afin d'évaluer la situation entre la Guinée et la Sierra Leone dans la zone frontalière de Yenga", fait savoir l'organisation sous régionale dans un communiqué.

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La CEDEAO admet dans le document rendu public jeudi que les récents développements le long de la frontière de Lofa entre la Guinée et la Liberia, ont contraint sa Commission à élargir le mandat géographique de cette mission technique.

L'organisation communautaire assure en même temps avoir entrepris des démarches diplomatiques supplémentaires afin de garantir une évaluation complète de toutes les zones de friction actuelles et potentielles.

Faisant part de sa "profonde préoccupation" face à la montée des tensions le long des frontières entre la République de Guinée et ses voisins du Liberia et de la Sierra Leone, la CEDEAO appelle Conakry, Freetown et Monrovia à "faire preuve d'une retenue maximale".

Elle invite ses trois pays membres à apaiser immédiatement les tensions, à respecter les frontières internationalement reconnues, à s'abstenir de toute action unilatérale susceptible de nuire aux relations bilatérales ou à la sécurité régionale.

La Commission de la CEDEAO les appelle en même temps à privilégier le recours aux voies diplomatiques pour le règlement pacifique des différends.

Elle ne manque pas de réaffirmer son engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales, et reste déterminée à promouvoir le respect mutuel, la coopération et une paix durables dans le bassin du fleuve Mano, dans l'intérêt de tous les Africains de l'Ouest.