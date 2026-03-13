Sénégal: Kaffrine - Une organisation d'éleveurs veut contribuer davantage à l'approvisionnement du pays en moutons

Kaffrine — Les membres de l'Association pour la promotion de l'élevage des races améliorées de Kaffrine (APERAK) ont fait part de leur ambition d'améliorer l'approvisionnement du pays en moutons pour contribuer ainsi aux objectifs de souveraineté alimentaire.

"L'APERAK ambitionne d'améliorer la qualité et la quantité du cheptel dans la région de Kaffrine, afin de contribuer davantage à l'approvisionnement du marché en moutons à l'approche de la Tabaski et à l'atteinte de l'autosuffisance en viande au Sénégal", a déclaré son président, Mamadou Abdoulaye Niang.

Il s'exprimait au terme d'une journée d'exposition de moutons de race "ladoum" et de distribution de produits alimentaires pour les besoins de la rupture de jeûne, jeudi, en présence de la cheffe du service départemental de l'élevage et des productions animales de Kaffrine, Astel Amadou Faye.

Les éleveurs de races améliorées de la région de Kaffrine ont profité de cette opportunité pour exprimer leurs préoccupations liées à l'insécurité et à la cherté de l'aliment de bétail.

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"Nous plaidons pour plus de sécurité et une diminution du prix de l'aliment de bétail. Il est temps que l'Etat du Sénégal renforce la sécurité autour des exploitations d'élevage et prenne des mesures pour réguler les prix de l'aliment de bétail, devenu de plus en plus chers pour les éleveurs", a déclaré Mamadou Abdoulaye Niang.

Le président de l'APERAK estime également que les "importantes subventions" accordées par l'Etat pour l'alimentation animale pourraient être plus efficaces si les associations d'éleveurs étaient davantage impliquées dans le processus.