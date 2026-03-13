Sénégal: Le projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles inclut des infrastructures sociales et techniques (Ministère)

Dakar — Le Projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles, à Dakar, prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures sociales et techniques destinées à améliorer les conditions de vie des populations de la commune de Ouakam, a-t-on appris, vendredi, de source ministérielle.

Erigée au pied de la falaise des Mamelles, à proximité de la plage, l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles vise à sécuriser l'approvisionnement en eau potable de seize communes du département de Dakar, dont Ouakam, Ngor, Yoff et les Almadies.

"Ce projet permettra le renouvellement de 316 kilomètres de réseau et devrait entraîner une augmentation de la production d'eau potable à Dakar de 50 000 m³ par jour, extensible à 100 000 m³ par jour", indique un document du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

En plus de l'accès à l'eau, le projet a entièrement financé la reconstruction du centre de santé de Ouakam.

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"La nouvelle infrastructure, composée désormais de quatre bâtiments modernes, dispose d'une capacité d'accueil de 30 lits, contribuant ainsi au renforcement de l'offre de soins et à l'amélioration de la prise en charge sanitaire des populations de la commune", ajoute la même source.

Elle renseigne qu'au titre de ces mesures d'accompagnement, une usine à glace a également été réalisée afin de soutenir les activités de pêche locale.

"Le projet prévoit par ailleurs la mise en place d'un récif artificiel destiné à favoriser la régénération des ressources halieutiques, ainsi que l'acquisition de cinq triporteurs isothermes pour le transport de la glace au bénéfice des acteurs de la pêche artisanale", selon le ministère.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué, jeudi, une visite sur le site de l'usine de dessalement d'eau des Mamelles, en compagnie de ses collègues Fatou Diouf (Pêches, Infrastructures maritimes et portuaires) et Ibrahima Sy (Santé et Hygiène publique).

Le projet de dessalement de l'eau de mer des Mamelles est mis en oeuvre par la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal.

Le coût global de son investissement est estimé à environ 158 milliards de FCFA, avec un financement obtenu de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).