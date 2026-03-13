Tunisie: Près de 1,5 milliard de dinars transférés par les Tunisiens de l'étranger en deux mois

Les transferts financiers des Tunisiens résidant à l'étranger ont enregistré une progression de 6,7 % durant les deux premiers mois de l'année 2026, atteignant 1 467,7 millions de dinars entre le 1er janvier et le 28 février, contre 1 375,5 millions de dinars au cours de la même période en 2025, selon un communiqué publié jeudi par l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE).

Ces données, basées sur les statistiques officielles de la Banque centrale de Tunisie, confirment la dynamique positive des transferts de la diaspora tunisienne, qui constituent l'une des principales sources d'approvisionnement du pays en devises étrangères.

Selon le communiqué, l'évolution de ces indicateurs témoigne du rôle croissant des Tunisiens établis à l'étranger dans le soutien de l'économie nationale, notamment à travers leurs contributions financières régulières. Les transferts de la diaspora représentent en effet un levier important pour renforcer les réserves en devises et soutenir les équilibres macroéconomiques du pays.

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Au-delà de leur contribution aux réserves de change, ces flux financiers jouent également un rôle significatif dans la stimulation de l'activité économique nationale. Ils permettent d'alimenter la liquidité dans le système financier, de soutenir la consommation des ménages et de dynamiser les marchés intérieurs.

Les transferts des Tunisiens à l'étranger constituent ainsi une ressource essentielle pour l'économie tunisienne, en particulier dans un contexte économique marqué par des défis financiers et la nécessité de consolider les équilibres budgétaires et monétaires.

Les autorités tunisiennes considèrent, à ce titre, la diaspora comme un partenaire économique stratégique, dont la contribution dépasse largement le cadre des transferts financiers, en incluant également l'investissement, le transfert de compétences et le renforcement des liens économiques avec les pays d'accueil.