Tunisie: Golfe de Gabès - Le ministère de l'agriculture se mobilise pour développer les ressources halieutiques et protéger l'environnement marin

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a annoncé une série de projets programmés dans le golfe de Gabès, visant à protéger l'environnement marin et à développer les ressources halieutiques, dans le cadre d'une stratégie globale mise en œuvre depuis plusieurs années.

Parmi les initiatives prévues figurent la protection du port de pêche de Zarate contre l'ensablement, l'étude de faisabilité pour la gestion des zones marines sensibles, ainsi que l'immersion de quais artificiels pour renforcer le couvert végétal du fond marin et restaurer les espèces aquatiques menacées.

La stratégie inclut également l'élaboration d'un plan pour l'aquaculture marine, ainsi que plusieurs projets en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, portant sur les énergies renouvelables, la protection des espèces menacées, la restauration des habitats marins, le développement de pêcheries durables et l'optimisation des chaînes de valeur économique du secteur de la pêche.

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Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezeddine Ben Sheikh, a affirmé que ces projets visent à renforcer la durabilité de l'environnement marin tout en assurant un équilibre entre développement économique et protection des ressources naturelles dans le golfe de Gabès.

Une stratégie en trois axes pour le golfe de Gabès

Lors d'une séance plénière le vendredi 13 mars 2026 à Bardo, le ministre a présenté une stratégie globale reposant sur trois axes principaux : la période de repos biologique, la lutte contre la pêche illégale et l'immersion de quais artificiels.

La période de repos biologique, appliquée depuis 2009 pour les bateaux de pêche à la traîne de fond, dure trois mois chaque année pendant la reproduction des poissons. Elle permet aux jeunes poissons de grandir et de renouveler le stock halieutique, avec des effets positifs sur l'écosystème marin.

La lutte contre la pêche illégale se traduit par un renforcement du contrôle sur le terrain par des équipes interministérielles, la fourniture de moyens logistiques et humains, notamment des vedettes rapides, deux patrouilleurs et la formation des gardes-pêche, ainsi que l'activation d'un système de surveillance par satellite pour limiter le braconnage et les pratiques illégales.

Enfin, l'immersion de quais artificiels, mise en œuvre depuis 2007, a permis de restaurer le couvert végétal du fond marin et de favoriser le retour des espèces aquatiques menacées.

Ces actions s'inscrivent dans une démarche de développement durable, visant à protéger le golfe de Gabès tout en soutenant l'économie locale liée à la pêche.