Madagascar: Télécommunications - Orange Madagascar victime d'une cyber-attaque

Orange Madagascar a indiqué avoir été victime de « perturbations malveillantes » sur deux de ses sites à Antananarivo et Toamasina. Le rétablissement du réseau est en cours.

Après près de deux semaines passées dans l'incertitude, les clients d'Orange Madagascar peuvent enfin obtenir des éléments de réponse. Hier, la compagnie a publié un communiqué pour affirmer qu'elle avait subi des perturbations d'origine malveillante sur son réseau, en particulier sur ses deux sites techniques d'Antananarivo et de Toamasina. À la mi-février, les usagers des services de la compagnie de télécommunications ont eu la mauvaise surprise de constater qu'une grande partie des services clients fournis par la société n'était plus disponible sur le réseau.

Dans son communiqué, Orange Madagascar apporte un premier éclairage : « Une revendication sur l'origine de cet incident vient d'être publiée. Orange Madagascar en prend acte.» La société précise « qu'à ce stade, les investigations techniques se poursuivent afin de déterminer avec précision les circonstances et les responsabilités ». Puis il ajoute que « comme dans toute enquête de cybersécurité, la prudence s'impose et Orange Madagascar s'en tient aux seuls éléments vérifiés ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré la situation, la société a tenu à rassurer ses clients : « La priorité reste très clairement la continuité et la sécurité des services. » La compagnie est restée discrète sur les motivations et les revendications des cyberpirates.

Mesures

Toutefois, au moins trois sites spécialisés dans l'exfiltration ou la surveillance de données compromises, tels que deXpose, ransomware.live ou encore Breachsense, ont indiqué que « le 6 mars 2026, le groupe de rançongiciels Qilin ransomware group a revendiqué publiquement une cyberattaque visant Orange Madagascar.» Ces sites rapportent également que le groupe de rançonlogiciel a diffusé un message sur ses canaux habituels, et a affirmé avoir compromis des systèmes liés au site orange.mg et publié un avis d'extorsion. L'ampleur de l'attaque n'a pas été précisée.

De son côté, Orange Madagascar a assuré avoir procédé aux mesures de sécurité nécessaires : « Dès la détection des premières anomalies, nos équipes techniques ont activé sans délai les protocoles de sécurité prévus à cet effet : isolation des zones impactées, renforcement de la protection des systèmes non affectés et activation d'une cellule de gestion de crise dédiée. Ces actions ont été conduites en coordination étroite avec les experts en cybersécurité du Groupe Orange », indique la société.

La majorité des services essentiels est rétablie, selon Orange, mais des équipes sont encore mobilisées pour finaliser le rétablissement complet de l'ensemble des services.