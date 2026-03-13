Madagascar: Enseignement - Beaucoup de jeunes quittent l'école faute de moyens

Les jeunes s'intéressent de plus en plus aux technologies et à l'intelligence artificielle, mais le manque de moyens fait obstacle à la poursuite de leurs études. Pour faciliter leur accès à ces compétences, l'ONG Idea Academy, en partenariat avec Yas Madagascar, propose des formations gratuites dans plusieurs villes universitaires.

L'intérêt des jeunes pour les filières technologiques, notamment l'informatique, le développement numérique et l'intelligence artificielle, ne cesse de croître. Cependant, l'accès à ce type de formation reste limité, en raison du coût élevé des programmes et du manque de structures adaptées.

« Pour lever ces obstacles, nous organisons des formations gratuites, permettant à un plus grand nombre d'étudiants de se familiariser avec ces technologies et d'acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail », souligne Hasina Randriambololontiana, directeur exécutif de Idea, à l'occasion de la signature de convention de partenariat - Connected Universities au Campus Yas Galaxy Andraharo, hier.

Ces programmes offrent non seulement un apprentissage technique, mais aussi la possibilité de travailler sur des projets concrets, de stimuler la créativité et de développer l'esprit d'innovation. Ils contribuent ainsi à renforcer l'employabilité des jeunes.

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Formation

À l'échelle internationale, les métiers liés à la data et à l'intelligence artificielle connaissent un développement rapide. De nombreuses entreprises partenaires travaillent déjà avec le projet et s'efforcent d'adapter leurs systèmes afin de répondre aux standards internationaux.

« Au-delà des compétences académiques, l'expérience en analyse de données et en intelligence artificielle constitue aujourd'hui une véritable valeur ajoutée sur le marché du travail », souligne Hasina Randriambololontiana, directeur exécutif d'Idea, ajoutant que ces technologies influencent désormais la quasi-totalité des secteurs d'activité.

Une formation gratuite destinée aux étudiants dans tout le pays est actuellement organisée dans les domaines de la data analyse et de l'intelligence artificielle par l'ONG Idea Academy, en partenariat avec Yas Madagascar. L'initiative vise à préparer les jeunes aux mutations du marché du travail, de plus en plus orienté vers l'exploitation des données et les technologies liées à l'IA.

Le programme a déjà fait étape dans plusieurs villes universitaires, notamment à Toliara, Antsiranana et Fianarantsoa. Les organisateurs prévoient également de poursuivre cette tournée dans d'autres universités du pays, dont celles de Mahajanga et de Toamasina.

D'une durée d'environ trois semaines, la formation suscite un vif intérêt auprès des étudiants. « À la fin de chaque session, un certificat est délivré en collaboration avec l'université qui accueille la formation. Ce document peut constituer un atout pour les étudiants dans leur recherche d'emploi ou dans la poursuite de leurs études », poursuit Hasina Randriambololontiana, directrice exécutive du projet Idea au sein de Tanoranow. Les modules proposés sont conçus en fonction des compétences réellement recherchées dans le monde professionnel, notamment dans les domaines de l'analyse de données et de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle.