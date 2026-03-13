Madagascar: Météo - Un cyclone dans les parages au nord

13 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le bassin Sud ouest de l'océan Indien se réactive. Un cyclone pourrait se former à proximité de Madagascar cette semaine. « Des amas nuageux évoluent au Nord de Madagascar et pourraient se transformer en cyclone dans les trois prochains jours », a précisé Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie, hier.

Si ce système devient un cyclone, il sera baptisé Indusa. Selon le prévisionniste, Madagascar ne serait pas impacté, mais les îles voisines pourraient être menacées. Par ailleurs, une autre zone suspecte est surveillée dans le canal du Mozambique, a indiqué le Centre de météorologie régionale spécialisée de La Réunion.

La saison cyclonique 2026 n'est pas encore terminée. Le mois de mars reste une période favorable au développement de cyclones, après janvier et février, selon les experts. Jusqu'ici, Madagascar a déjà été touchée par trois systèmes dévastateurs : Eweste, qui a touché le Sud ouest, Fytia, qui a balayé le Nord ouest et Gezani, qui a causé d'importants dégâts sur la côte Est. Selon les prévisions, un à trois cyclones pourraient concerner Madagascar au cours de la saison cyclonique 2025 2026.

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