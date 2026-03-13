Madagascar: Les pays arabes donnent un laissez-passer aux Malgaches sans papier

13 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Une demande de laissez-passer doit être effectuée par les ressortissants malgaches ne disposant pas de papiers en règle afin de pouvoir retourner à Madagascar depuis Riyad (en Arabie saoudite) dès l'ouverture des vols, indique l'ambassade de Madagascar dans un communiqué publié hier.

Face à la situation actuelle dans plusieurs pays arabes, l'ambassade de Madagascar à Riyad rappelle à l'ensemble de la communauté malgache l'importance de suivre les consignes de sécurité et de rester informé.

Les demandes de laissez-passer peuvent être effectuées directement auprès de l'ambassade ou par l'intermédiaire des associations locales en contact avec les services diplomatiques malgaches. L'ambassade encourage également tous les Malgaches à maintenir et à renforcer les échanges d'informations entre eux, que ce soit au sein des associations ou avec l'Ambassade, et à suivre quotidiennement les instructions de sécurité diffusées par les autorités locales.

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