Madagascar: Les pays arabes donnent un laissez-passer aux Malgaches sans papier

Une demande de laissez-passer doit être effectuée par les ressortissants malgaches ne disposant pas de papiers en règle afin de pouvoir retourner à Madagascar depuis Riyad (en Arabie saoudite) dès l'ouverture des vols, indique l'ambassade de Madagascar dans un communiqué publié hier.

Face à la situation actuelle dans plusieurs pays arabes, l'ambassade de Madagascar à Riyad rappelle à l'ensemble de la communauté malgache l'importance de suivre les consignes de sécurité et de rester informé.

Les demandes de laissez-passer peuvent être effectuées directement auprès de l'ambassade ou par l'intermédiaire des associations locales en contact avec les services diplomatiques malgaches. L'ambassade encourage également tous les Malgaches à maintenir et à renforcer les échanges d'informations entre eux, que ce soit au sein des associations ou avec l'Ambassade, et à suivre quotidiennement les instructions de sécurité diffusées par les autorités locales.