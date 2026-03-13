Madagascar: Rugby à XV - Le Rosa Club vise la montée en Top 12

Fondé en 1960, le Rosa Club Rugby figure parmi les formations historiques du rugby malgache. Le club célèbre ses 65 ans d'existence à travers une série d'activités lancées le 10 mai 2025 et qui se poursuivront jusqu'au mois de juin 2026. Au-delà des festivités, les dirigeants ont également fixé un objectif sportif ambitieux : accéder au Top 12, l'élite fédérale du rugby malgache, dès la saison prochaine.

Actuellement engagé dans le championnat de Madagascar Top 20, correspondant à la deuxième division, le Rosa Club réalise une saison solide. L'équipe figure parmi les formations en vue et occupe provisoirement la tête du classement, nourrissant ainsi de réelles ambitions de montée. Le parcours du club a connu plusieurs étapes marquantes. Après sa création en 1960, le Rosa Club a évolué en première division avant d'être relégué en deuxième division en 1975. Il faudra attendre 1997 pour voir l'équipe retrouver l'élite.

Cette année-là, le club avait même atteint la finale du championnat de Madagascar, avant de s'incliner face au TAM Anosibe.

Sensibilisation sociale

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Parallèlement aux résultats sportifs, le Rosa Club accorde une importance particulière à la formation. Dès 1991, une école de rugby a été mise en place afin d'encadrer les enfants et les jeunes du quartier III G Hangar. Cette structure continue aujourd'hui de former de nouveaux talents tout en transmettant les valeurs du rugby.

Le club s'engage également dans l'éducation et la sensibilisation sociale, en mettant l'accent sur l'entraide, la solidarité et l'assainissement d'Antohomadinika III G Hangar, ainsi que dans la lutte contre la drogue et l'alcoolisme chez les jeunes. Dans cette démarche, il bénéficie du soutien de partenaires tels que Lorichan Maxime Lock et Claudia Rabetsivoh de la société IMEX.

« Nous ne sommes pas seulement un club sportif. Nous essayons aussi de former des citoyens responsables et d'apporter notre contribution à l'éducation des jeunes du quartier», explique Jean Aristide Ralaimampionona, coordinateur du club.