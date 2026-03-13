Madagascar: Beach soccer/TournoiI international - Cinq équipes étrangères engagées

13 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Quatre pays représentés. Madagascar abritera un tournoi international de beach soccer baptisé « Mazava Loha» à Sambava, dans la région Sava, du 20 au 25 mai. Cinq équipes étrangères sont attendues dans la Grande Ile dans deux mois pour disputer cette compétition.

Le Libéria alignera un club pro. Le Mozambique et Maurice seront représentés par leur équipe nationale respective. « La Guinée vient de se manifester mercredi et va présenter deux formations, la sélection nationale ainsi qu'un club », a confié le président de la commission du futsal et du beach soccer au sein de la Fédération malgache de football, Pontiac Jean Theophan.

Madagascar présentera de son côté sa sélection nationale. « Ce tournoi international servira de préparation aux Barea beach soccer, en vue du prochain Cosafa de cette année, qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations », a souligné le premier vice-président de la fédération.

La compétition zonale devrait se tenir à Durban, en Afrique du Sud, mais la date reste à confirmer. Le championnat national version 2026, qui aura lieu du 29 avril au 3 mai à Manakara, servira de présélection des joueurs. Le sommet national verra la participation de neuf sélections régionales.

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