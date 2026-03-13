Madagascar: Smatchin - Une ouverture en fanfare avec Rossy

Le lancement de Smatchin promet une soirée festive ce samedi au Palais des Sports de Mahamasina.

Le Palais des Sports de Mahamasina s'apprête à vibrer ce samedi avec l'ouverture de Smatchin, un événement qui s'annonce grandiose. Pour marquer ce lancement, les organisateurs ont misé sur un spectacle musical inédit, où Rossy figure en tête d'affiche afin d'assurer l'ambiance et de faire monter l'énergie du public.

Connu pour ses prestations dynamiques et son style « bapampa be mitapolaka », Rossy a été choisi pour sa capacité à faire danser les foules. Selon les organisateurs, l'ambiance reste l'élément essentiel de cette soirée. L'artiste, considéré comme intergénérationnel, a également été sélectionné pour sa manière de mettre en valeur la culture malgache à travers sa musique et ses performances scéniques.

Aux côtés de Rossy, le public retrouvera Jack'Dad, artiste malgache originaire de Toamasina. Danseur reconnu au sein du collectif Malagasy Young Crew (MyCrew), il se distingue également comme rappeur émergent. Inspiré par Stromae, il développe un style urbain mêlant danse et rap, avec des titres tels que Treky, Dopa, Pinocchio ou encore Kitaboziny.

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Surprises

L'animation musicale sera également assurée par DJ Natoo. Celui-ci précise que la programmation sera adaptée au public présent, avec une ambiance jeune et un mélange de styles musicaux allant du Hira gasy à diverses musiques festives, en lien avec la présence de Rossy et l'esprit sportif de l'événement. La soirée réserve aussi d'autres surprises. En plus des artistes déjà annoncés, d'autres invités surprises viendront animer la scène et enrichir le spectacle.

Au-delà du spectacle d'ouverture, Smatchin s'impose aujourd'hui comme un événement majeur à Madagascar. Ce festival interuniversitaire mêle sport, culture et divertissement, réunissant chaque année de nombreux étudiants et participants. Lancé à l'origine comme un simple projet étudiant, il s'est progressivement transformé en une véritable institution dans le paysage événementiel malgache. Avec cette programmation variée et festive, l'ouverture de Smatchin au Palais des Sports de Mahamasina promet de rassembler un large public autour de la musique, de la danse et de l'esprit de fête.