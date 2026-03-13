Madagascar: Mahajanga - Le Bellot croisière de luxe en exhibition

Le Bellot, yacht de croisière de luxe de Ponant, a fait escale à Mahajanga. Les passagers ont pu découvrir la ville depuis le rivage, tandis que le navire se distingue par ses équipements innovants à bord.

Un paquebot en chasse un autre ! Les escales des navires de croisière se succèdent dans les différents ports de Madagascar. Le Bellot, yacht de croisière de luxe de la compagnie française Ponant, vient d'effectuer une halte d'une demi-journée au port de Mahajanga, mercredi dernier. Il s'agit du deuxième navire à visiter la ville, un mois après le passage du Crystal Symphony, l'un des premiers grands paquebots ayant effectué une escale avec six cents passagers.

« L'escale du navire de croisière Le Bellot, de la compagnie Ponant, est un privilège pour la Cité des Fleurs. Ils étaient au total cent quarante-cinq passagers ayant débarqué sur terre pour découvrir les trésors de la ville. Des visites ont été organisées, incluant la tour de la ville, le Cirque Rouge et l'exploration du lac sacré à Mangatsa.

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En parallèle, les autorités locales, dont les représentants de la région Boeny et de la commune, ainsi que le directeur régional du tourisme, ont eu l'honneur de monter à bord pour une visite officielle. Des échanges enrichissants ont eu lieu avec le commandant de bord afin de renforcer les liens entre la communauté et l'industrie du tourisme international. Ces interactions soulignent l'attractivité croissante de Boeny et contribuent à booster notre économie locale », a déclaré le président du conseil d'administration de l'Office du tourisme Boeny.

L'arrivée de ces grands navires au large de la côte est un spectacle magnifique et une scène attrayante pour les habitants de Mahajanga. Pour des raisons de sécurité sanitaire, particulièrement depuis l'épidémie du virus Mpox, le public n'est pas autorisé à monter à bord. Sa seule consolation est de regarder de loin le grand navire.

Raffinement

À chaque escale, la délégation autorisée à embarquer est limitée à une dizaine de personnes, comprenant notamment les représentants des autorités locales, sous la direction du directeur régional du tourisme Boeny. Diverses formalités et procédures sont nécessaires pour faire partie de cette délégation. D'ailleurs, les infrastructures portuaires de Mahajanga ne répondent pas encore aux normes permettant l'accostage direct de ces navires.

« Les responsables devront trouver des solutions pour que, dans l'avenir, les bateaux puissent accoster au port et non rester au large. Ainsi, le public pourrait s'approcher davantage de ces grandes embarcations de luxe », a suggéré un opérateur touristique.

La compagnie Ponant a récemment lancé six nouveaux bateaux, dont Le Bellot. Il s'agit de la nouvelle série Explorer de Ponant. Raffinement, subtilité et simplicité caractérisent chacune des quatre-vingt-douze cabines et suites avec balcon. Les cabines sont également accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Lancé en 2020 et baptisé en 2022, le Bellot est le cinquième navire de la série « Explorer ». Long de 131 mètres, il peut accueillir 184 passagers et compte 118 membres d'équipage. Il se distingue par son design épuré, ses équipements écologiques, notamment une coque certifiée glace 1C, et son salon multisensoriel.

« Ce yacht a rejoint la célèbre série de navires de luxe de la compagnie Ponant en 2018. Ces bateaux sont conçus pour l'expédition en zones polaires et tropicales. Il offre la douce sensation de naviguer à bord de votre propre yacht. Grâce à sa petite taille, ce navire fait vivre une croisière unique à la découverte d'escales secrètes et de petits ports discrets, loin des grands ports maritimes », a expliqué le commandant.

À l'arrière du Bellot, les passagers peuvent profiter d'une piscine panoramique, d'un spa avec hammam, d'une salle de sport et d'un restaurant. Une marina télescopique est également disponible pour les activités nautiques et pour se rafraîchir.