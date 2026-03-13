Madagascar: Préfecture - L' administration passe à l'évaluation

Comme annoncée au mois de janvier, la levée du drapeau par les fonctionnaires dans la préfecture de Mahajanga s'est déroulée lundi dernier devant l'hôtel de ville.

Cette cérémonie, dirigée par le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, est organisée tous les deux mois avec l'ensemble du personnel des services techniques déconcentrés (STD), ainsi que les collectivités territoriales décentralisées (CTD) et les différents départements dans la ville de Mahajanga, avec les éléments des forces de sécurité et de défense.

Lors de son intervention, le préfet a souligné la nécessité d'effectuer une évaluation du premier trimestre. « Il est temps d'évaluer le travail accompli durant ce premier trimestre et les tâches restant à accomplir après le mois de mars. Le comité d'organisation de la commémoration du centenaire du 29 mars est également déjà en place. Chacun préparera la célébration», a annoncé le préfet de Mahajanga.