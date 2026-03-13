Madagascar: Andralanita - Une foule dépose un corps devant le poste de police

13 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une foule en colère a déposé mercredi matin le corps sans vie d'un homme devant le poste de police d'Andralanitra, accusant les Forces de l'ordre d'être responsables de son décès. Le calme n'est revenu qu'après l'intervention du Père Pedro, figure respectée de la communauté Akamasoa, qui a convaincu la famille de ramener le cadavre à la maison.

Selon la version de la police, Tony, soupçonné d'escroquerie avec deux complices, avait été arrêté mardi après une plainte déposée par une commerçante. Retenu au poste en attendant l'arrestation des autres suspects, il aurait tenté de s'évader le lendemain matin. Rattrapé par les policiers, il aurait présenté un malaise sur la rocade d'Ambohimahitsy, nécessitant son transfert vers un dispensaire, puis vers l'hôpital Manarapenitra. Il est décédé avant d'y parvenir.

La famille conteste cette version et affirme qu'il n'a pas été convoqué mais arrêté directement chez lui par cinq policiers, qui avaient promis de le relâcher une fois ses camarades retrouvés. Ses proches disent avoir constaté des traces de violences sur son corps. Pour eux, il a été tué.

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