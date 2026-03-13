Tunisie: Une destination sûre et attractive selon le classement mondial 2026 de sécurité des voyageurs

La Tunisie s'affirme comme l'une des destinations les plus sûres d'Afrique pour les touristes, selon le HelloSafe Safety Index 2026, un classement mondial basé sur cinq dimensions de sécurité.

En effet, avec un score de 72,9 sur 100, la Tunisie se classe 43e au niveau mondial, juste derrière le Maroc (42e, 73,25/100), et occupe la 2e place africaine. Ce classement renforce l'attractivité de la Tunisie auprès des voyageurs internationaux, offrant une image de sécurité et de sérénité dans une région souvent perçue comme instable.

Un classement global et méthodologique

Le HelloSafe Safety Index 2026 repose sur une analyse rigoureuse de la sécurité touristique, intégrant cinq piliers principaux : la sécurité publique et la criminalité, la stabilité politique et sociale, la sécurité sanitaire, la cybersécurité et le risque environnemental. L'édition 2026 a élargi son périmètre pour inclure les risques modernes liés au numérique et au climat, des facteurs désormais essentiels pour les voyageurs contemporains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'indice se base uniquement sur des données publiques internationales fiables, notamment celles de l'ONU, de l'OMS, de la Banque mondiale, de l'ITU et de ND-GAIN, ce qui garantit une évaluation objective et transparente.

La pondération des différents critères permet de refléter l'importance croissante de certains risques, comme la cybersécurité (15 %) et la résilience climatique (10 %), tout en conservant des indicateurs classiques tels que la criminalité ou la stabilité politique.

Un top mondial dominé par l'Europe du Nord

Au niveau mondial, le classement est largement dominé par les pays nordiques et européens, réputés pour leur gouvernance stable, la qualité de leurs infrastructures et la performance de leurs systèmes de santé. L'Islande arrive en tête avec un score de 92,4, suivie par la Suisse (91,1) et la Norvège (90,85). L'Asie se distingue avec Singapour (88,7) et le Japon (87,9) parmi les dix premières destinations. L'Europe reste ainsi la région la plus sûre pour voyager, tandis que l'Afrique, sous-représentée dans le top 50, conserve toutefois des destinations très attractives, notamment le Maroc et la Tunisie.

Pour la Tunisie, elle se distingue par la stabilité relative de son environnement sécuritaire, offrant aux voyageurs un cadre sûr pour explorer ses villes historiques, ses plages et ses sites culturels. Les infrastructures de santé, bien que perfectibles, contribuent à un score favorable dans l'indice de sécurité sanitaire. Le pays a également fait des progrès en matière de cybersécurité, notamment dans les zones touristiques et les grandes agglomérations, renforçant la protection des voyageurs contre les risques numériques.

La gestion environnementale est un autre atout croissant : en intégrant des indicateurs de résilience climatique, le classement reconnaît les efforts tunisiens pour anticiper les risques naturels et garantir un séjour sécurisé. Ces éléments combinés positionnent la Tunisie comme un pays fiable et rassurant pour les touristes internationaux, malgré les défis structurels rencontrés sur le continent.

Il est à noter que le HelloSafe Safety Index ne remplace pas les conseils officiels de voyage, mais il constitue un outil stratégique pour les touristes et les professionnels du secteur. Pour les voyageurs, il permet de choisir des destinations sûres en fonction de risques multiples, de planifier une assurance adaptée et de préparer sereinement leur séjour. Pour les autorités et acteurs touristiques, il valorise les efforts de sécurité et de résilience, contribuant à l'attractivité internationale et à la promotion du pays comme destination fiable et moderne.