Tunisie: Une dépression attendue avec pluies et neige avant l'Aïd

La Tunisie devrait connaître une dépression atmosphérique affectant la plupart des régions du pays à partir de la fin de cette semaine, a annoncé vendredi 13 mars 2026 le professeur et chercheur en climat, Amer Bahba.

Selon lui, le pic de cette perturbation est attendu lundi prochain 16 mars et sera accompagné de fortes pluies, d'une baisse des températures jusqu'à 4 à 5 degrés et d'un temps nettement hivernal.

Lors de son intervention sur Jawhara FM, Bahba a précisé que les chutes de neige pourraient toucher les hauts plateaux de Thala, Kasserine et Foussana, ainsi que les reliefs de Makthar et Kessra.

Il a ajouté que ces conditions météorologiques extrêmes devraient se maintenir jusqu'à mercredi prochain.

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Le chercheur a indiqué que les précipitations prévues entre dimanche et mercredi pourraient atteindre jusqu'à 100 mm par heure dans certaines régions. Il a donc appelé la population à éviter les oueds et à rester prudente face aux risques d'inondations et de crues locales.

Prévisions pour les jours de l'Aïd

Concernant les jours de l'Aïd, Amer Bahba a annoncé que le temps devrait être stable avec une augmentation progressive des températures.

Il a toutefois souligné la possibilité de deux autres dépressions atmosphériques dans la troisième décade de mars, soit deux jours après l'Aïd, pouvant entraîner de nouvelles pluies localisées.

Pour la journée de vendredi, des pluies sont attendues dans l'après-midi et en début de soirée, principalement dans le nord, le centre et le sud-est de la Tunisie.

Ces précipitations ne seront pas généralisées, certaines zones étant plus touchées que d'autres, avec des cumuls variant entre 1 et 15 mm, et pouvant atteindre 20 mm dans certaines stations.