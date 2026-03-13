Tunisie: La drogue ne passera pas

Dans le tumulte des menaces contemporaines, la Tunisie continue de dresser une digue ferme contre l'un des fléaux les plus insidieux : le trafic de drogue. Les opérations sécuritaires spéciales menées entre le 1er et le 10 mars 2026 témoignent d'une vigilance sans relâche.

Les chiffres, implacables, parlent d'eux-mêmes: plus de trente-six kilogrammes de cannabis saisis, des centaines de morceaux conditionnés, des kilos de cocaïne et d'héroïne interceptés, ainsi que plus de onze mille comprimés psychotropes soustraits aux circuits criminels.

Ces données ne sont pas de simples statistiques; elles sont l'écho multiple d'une bataille quotidienne pour préserver la jeunesse et protéger l'avenir.

Car derrière chaque saisie, il y a une intention claire : sauver nos enfants des griffes d'un commerce qui prospère sur la fragilité des sociétés. Les forces de sécurité, en arrêtant les individus impliqués et en confisquant les véhicules, les téléphones et les sommes d'argent générées par ce trafic, ne se contentent pas de couper les branches visibles du mal; elles s'attaquent aux racines, aux réseaux, aux mécanismes de reproduction de la criminalité.

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Ce combat ne se mène pas avec des demi-mesures. L'État tunisien, fidèle à une orientation constante, ne change pas son fusil d'épaule lorsqu'il s'agit de défendre la société contre les stupéfiants. La cohérence politique est ici une vertu cardinale : elle traduit une conviction que la lutte contre la drogue n'est pas une option parmi d'autres, mais une exigence nationale, un impératif moral et constitutionnel.

Il serait trop facile de céder au fatalisme, de considérer que ce trafic est une fatalité mondiale à laquelle il faudrait s'accommoder. La Tunisie, au contraire, choisit la résistance. Elle mobilise ses unités, coordonne ses efforts, et rappelle que la sécurité n'est pas seulement une affaire de chiffres ou de bilans, mais une promesse faite aux citoyens : celle de vivre dans une société où l'intégrité du corps et de l'esprit est protégée.

Ainsi, chaque opération devient un acte de foi dans l'avenir. Chaque saisie est une victoire silencieuse, chaque arrestation une pierre ajoutée à l'édifice de la stabilité. Les sécuritaires tunisiens, par leur engagement, démontrent que la lutte contre la drogue est une lutte pour la dignité et pour la justice.