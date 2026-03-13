Tunisie: Visa Schengen refusé ? Une bonne nouvelle pour les demandeurs tunisiens

Le coût des visas devient un fardeau croissant pour de nombreux citoyens tunisiens. Face à l'augmentation constante des tarifs et aux refus fréquents, des milliers de demandeurs se retrouvent financièrement lésés, sans possibilité de récupérer les frais versés pour le traitement de leur dossier en cas de rejet.

Chaque année, le taux de refus des visas pour les pays de l'espace Schengen atteint près de 20 %, affectant particulièrement les Tunisiens désireux de se rendre en Europe pour des motifs touristiques, professionnels ou familiaux. Les dépenses engagées, souvent importantes, concernent non seulement le prix officiel du visa mais aussi les frais facturés par les agences intermédiaires chargées de la constitution et du suivi des dossiers. Or, en cas de rejet, ces frais ne sont actuellement pas remboursés.

Face à cette situation, le Conseil des régions et des districts a proposé une initiative législative visant à protéger les intérêts des citoyens. Selon ce projet, en cas de refus de visa, 50 % des frais versés pour le traitement du dossier devraient être remboursés.

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« Nous respectons pleinement les décisions des ambassades européennes concernant l'octroi ou le refus des visas. Nous n'intervenons pas dans ces décisions. En revanche, nous estimons nécessaire que les frais facturés par les centres privés soient encadrés et régulés par les autorités tunisiennes », a précisé Marouane Zayane, membre du Conseil des régions et des districts.

Cette proposition s'inscrit dans un contexte où la question des coûts liés aux voyages internationaux devient un sujet de préoccupation sociale . Le débat sur la régulation des frais et la transparence des procédures est désormais ouvert, et pourrait aboutir à une réforme législative qui sécuriserait financièrement les demandeurs de visa, tout en maintenant le respect des prérogatives des ambassades étrangères.