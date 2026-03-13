Tunisie: La date astronomique de l'Aïd al-Fitr 2026 révélée

La Société Astronomique de Tunisie (S.A.T) a annoncé que le premier jour de l'Aïd al-Fitr devrait correspondre, selon les calculs astronomiques, au 20 mars 2026, pour les pays qui se basent sur l'observation visuelle du croissant lunaire ou qui tiennent compte des calculs astronomiques tout en exigeant la visibilité du disque lunaire éclairé, ainsi que pour ceux qui complètent trente jours du mois de Ramadan.

Dans un communiqué publié ce vendredi 13 mars 2025, la S.A.T précise que l'observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal de l'an 1447 de l'Hégire sera possible dans la soirée du 19 mars 2026, à partir du centre et de l'ouest du monde islamique. Cette observation pourra se faire soit à l'aide d'instruments optiques équipés de capteurs électroniques, soit à l'œil nu dans certaines régions.

En revanche, l'association souligne que la visibilité du croissant lunaire sera extrêmement difficile depuis l'extrême ouest du continent africain, en raison des conditions astronomiques liées à la position de la Lune et au moment du coucher du soleil.

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Selon les calculs astronomiques, l'entrée du mois de Chawwal devrait ainsi intervenir le 20 mars 2026 dans une grande partie du monde islamique. En revanche, dans l'extrême est du continent asiatique, le premier jour du mois pourrait correspondre au 21 mars 2026, en raison des différences de fuseaux horaires et des conditions locales d'observation.

La Société Astronomique de Tunisie a toutefois rappelé que l'annonce officielle du début des mois du calendrier hégirien relève exclusivement de la compétence du Mufti de la République tunisienne, seule autorité habilitée à proclamer la date officielle de l'Aïd al-Fitr dans le pays.