Cote d'Ivoire: Super Coupe de la LFFP 2026 - L'Olympique Lyonnes visite l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville

À la veille de la finale de la Super Coupe de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP), les joueuses de l'Olympique Lyonnaise ont posé un geste fort en faveur de la solidarité et de la santé publique. Une délégation du club français a effectué, ce vendredi 13 mars 2026, une visite à l'Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités entourant la grande affiche de la Super Coupe prévue le samedi 14 mars au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En marge de ce rendez-vous sportif très attendu, les championnes d'Europe ont souhaité s'imprégner des réalités liées à la prise en charge de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire.

Conduite en présence du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, la délégation lyonnaise a été accueillie par les responsables de l'établissement hospitalier. Les joueuses, accompagnées de membres de l'encadrement du club ainsi que de plusieurs médias, ont effectué une visite guidée des différentes unités de soins.

Un hôpital symbole de l'engagement pour la santé maternelle et infantile

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Au cours de cette immersion, les visiteuses ont pu découvrir les infrastructures modernes et les dispositifs de prise en charge dédiés aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux enfants.

Les responsables de l'hôpital ont présenté les missions de cette structure sanitaire de référence, qui joue un rôle majeur dans l'amélioration des soins maternels et pédiatriques en Côte d'Ivoire.

Les membres de la délégation ont ainsi pu mesurer l'importance de cet établissement, considéré comme un symbole fort de l'engagement de la Première Dame Dominique Ouattara pour la protection de la mère et de l'enfant.

Touchées par la qualité des équipements et le professionnalisme du personnel médical, les joueuses de l'Olympique Lyonnaise ont salué les efforts consentis pour offrir aux populations des soins spécialisés et accessibles.

Le sport au service de la solidarité

Pour le ministre Adjé Silas Metch, cette visite illustre parfaitement les valeurs de solidarité et de responsabilité sociale que véhicule le sport. Elle contribue également à renforcer les liens entre le football féminin international et les initiatives sociales en Côte d'Ivoire.

À quelques heures de la grande finale de la Super Coupe de la LFFP, cette halte à l'Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara aura permis aux championnes lyonnaises d'associer leur présence en Côte d'Ivoire à une cause humaine essentielle : la santé et le bien-être des mères et des enfants.