Afrique/Caraïbes - Afreximbank lance la saison 2 de « Impact Stories »

Les six films de la saison 2 de la série documentaire « Impact Stories » sont diffusés depuis le 12 mars sur Afreximbank TV. À travers cette nouvelle production audiovisuelle, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, met en lumière l'impact concret de ses investissements et de ses partenariats sur le développement économique et social en Afrique et dans les Caraïbes.

Après le succès de la première saison, cette nouvelle édition élargit la portée géographique de la série afin de refléter l'empreinte croissante de l'institution financière panafricaine. Composée de six épisodes, elle propose des récits inspirants autour de projets structurants qui vont bien au-delà des chiffres pour montrer les transformations humaines, économiques et industrielles en cours sur le continent et dans sa diaspora.

Produite en partenariat avec CNN International Commercial, via son studio de contenu Create Brand Studio, la série entraîne les spectateurs dans plusieurs destinations, notamment la Grenade, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Chaque épisode met en lumière des initiatives emblématiques soutenues par Afreximbank, illustrant comment les investissements stratégiques contribuent à stimuler l'entrepreneuriat, à renforcer les infrastructures et à favoriser une nouvelle dynamique de prospérité.

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Des projets structurants au cœur de la série

Parmi les projets présentés figure l'extension du complexe hôtelier Silversands Resort à la Grenade, symbole d'un partenariat économique de plus en plus étroit entre l'Afrique et les Caraïbes. La série s'intéresse également au développement de la raffinerie Dangote à Lagos, l'un des projets industriels les plus ambitieux du continent.

Au Nigeria toujours, les caméras se rendent à Aba pour montrer comment le projet Geometric Power contribue à redynamiser un important centre industriel grâce à un accès plus fiable à l'électricité. Au Ghana, la série suit également le parcours du cacao, de la ferme jusqu'au marché international, à travers un partenariat entre Afreximbank et l'entreprise Plot Enterprise.

La saison 2 consacre par ailleurs un épisode à l'essor de l'économie créative africaine. Elle met en lumière la marque de mode ghanéenne Boyedoe, qui se prépare à faire ses débuts sur la scène internationale lors de la Paris Fashion Week, grâce au soutien du programme Creative Africa Nexus (CANEX) d'Afreximbank.

Un autre épisode met en avant la rénovation de l'emblématique Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Ce projet illustre l'importance des investissements dans les infrastructures sportives et culturelles, capables de générer des retombées économiques et sociales significatives pour les communautés locales.

Pour Mme Anne Ezeh, directrice de la communication et des événements d'Afreximbank, cette série constitue bien plus qu'une simple vitrine des projets financés par la Banque. « Ces films reflètent les partenariats et les progrès accomplis, tout en démontrant notre engagement constant à promouvoir l'indépendance économique et l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale », a-t-elle souligné.

Même satisfaction du côté de CNN International Commercial. Martin Laing, directeur principal de la production au Create Brand Studio, estime que cette collaboration a permis de produire une série documentaire captivante mettant l'humain au cœur du récit et illustrant l'impact réel des initiatives d'Afreximbank à travers l'Afrique et sa diaspora.

La série bénéficie d'une promotion internationale sur CNN.com et d'une campagne télévisée sur CNN International, afin de toucher un large public et de faire connaître les initiatives qui contribuent à transformer les économies africaines et caribéennes.

Institution financière multilatérale panafricaine basée au Caire, Afreximbank œuvre depuis plus de trois décennies à la promotion du commerce intra-africain et international. Engagée dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la Banque développe des solutions de financement innovantes pour accélérer l'industrialisation du continent et soutenir la transformation structurelle des économies africaines.