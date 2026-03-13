Sénégal: Secteur des télécommunications - 17 milliards de FCfa de redevances encaissés en 2026

En marge de la Conférence de presse, le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes, Alioune Sall, a fait l'état des lieux pour son secteur. À l'en croire, 17 milliards de FCfa ont été recouvrés, en 2026.

Dans le secteur postal et des Télécommunications, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a mis en exergue une évolution des redevances qui étaient restées inchangées depuis les années 1960. Ceci, a-t-il dit, a permis à des entreprises qui opèrent au Sénégal de gagner beaucoup d'argent sans que l'évolution ne puisse suivre pour permettre à l'État de tirer profit de leurs gains.

Fort de ce constat, le ministre a révélé qu'aujourd'hui, l'évolution des redevances dans les secteurs de la Poste et des Télécommunications a permis à l'État du Sénégal de recouvrer, pour le compte de l'année 2026, 17 milliards de FCfa. À ce titre, selon le ministre, suivant la logique du plan de redressement économique et social (Pres), l'État va gagner 51 milliards sur les trois prochaines années.

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« Jusqu'en 2022, les redevances ne dépassaient pas 20 millions de francs Cfa. Quand nous sommes arrivés, il y a eu des arrêtés qui ont été signés et qui ont permis une grande évolution sur nos redevances. Nous avons fait le nécessaire pour que non seulement les montants dus puissent être recouvrés dans un premier temps, mais également de permettre que cette évolution-là puisse être effective », a-t-il fait savoir.

Selon le ministre, une partie de cette somme était destinée à l'accompagnement des acteurs du secteur des communications, de l'audiovisuel, etc. Pour lui, l'idée était de mettre en place un fonds qui va permettre aujourd'hui à ceux qui évoluent dans ces secteurs de faire des contenus en rapport avec nos valeurs socioculturelles. De son avis, une partie de l'argent gagnée par les entreprises qui sont au Sénégal doit bénéficier aux acteurs qui évoluent dans ce secteur.

Ainsi, M. Sall a indiqué que la redevance de 1 % sur le chiffre d'affaires des entreprises évoluant dans le secteur postal est passée à 4 %. Cependant, le ministre renseigne que plusieurs négociations sont en cours et il y a une perspective sur plus de 100 milliards de FCfa avec l'impact de la connectivité.