Sénégal: Durcissement des peines contre les actes contre-nature - And Sàmm Jikko Yi» se félicite de l'adoption de la loi

En conférence de presse, hier, jeudi 12 mars, le mouvement «And Sàmm Jikko Yi» (Préservons nos valeurs) a exprimé sa satisfaction suite au vote de la loi modifiant l'article 319 alinéa 3 du Code pénal relatif au durcissement des peines contre les actes contre nature

C'est dans une atmosphère de mobilisation et devant un public composé de sympathisants, de responsables religieux et de représentants de la presse que le collectif «And Sàmm Jikko Yi» (Préservons nos valeurs) a livré sa première réaction après le vote de la loi modifiant les dispositions du Code pénal relatives au durcissement des peines contre les actes contre-nature.

Le porte-parole du mouvement, Serigne Adama Mboup, a rappelé que cette loi constitue l'aboutissement d'un processus entamé depuis plusieurs années par le collectif. Selon lui, le projet défendu par «And Sàmm Jikko Yi» depuis 2021 avait été élaboré avec l'appui de juristes et d'universitaires. «Nous remercions le gouvernement du Sénégal de l'avoir porté», a déclaré M. Mboup.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le responsable du mouvement, l'adoption de ce texte représente un moment important dans l'histoire politique et sociale du pays. «C'est hier que nous avons réellement senti la rupture et l'indépendance. Nous avons aussi senti un véritable engouement de la part des députés», a-t-il ajouté. Au cours de cette rencontre, le collectif a longuement exprimé sa reconnaissance envers les différents acteurs qui ont contribué à l'aboutissement du projet. Le coordonnateur national du mouvement, l'imam Babacar Sylla, a notamment adressé des remerciements au peuple sénégalais pour son adhésion à l'initiative depuis son lancement.

Il a également salué l'engagement des khalifes généraux et des autorités religieuses qui ont soutenu le projet tout au long du processus. Malgré la satisfaction affichée, les responsables d' «And Sàmm Jikko Yi» ont insisté sur le fait que l'adoption de la loi ne marque pas la fin de leur mobilisation. «Nous avons gagné la bataille, mais pas la guerre. Les combats sont multiples et nous allons les poursuivre», a affirmé Serigne Adama Mboup. D'après lui, le collectif entend rester mobilisé pour continuer à défendre ce qu'il considère comme les valeurs sociales et religieuses de la société sénégalaise.

La présidente d' «And Sàmm Jikko Yi» Femmes, Ndèye Diop, a salué le contenu du texte adopté. «Nous avons obtenu plus que ce que nous avions proposé», a-t-elle déclaré. Pour elle, l'introduction de sanctions plus lourdes et de nouvelles dispositions démontre que les autorités ont pris en compte les préoccupations exprimées par le mouvement et par une partie de la société. Après plusieurs années de plaidoyer et de mobilisation autour de la modification de l'article 319 du Code pénal, «And Sàmm Jikko Yi» estime avoir franchi une étape décisive.