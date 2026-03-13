Sénégal: Accès au foncier - Apix et la Giz s'allient pour un guichet unique dédié à l'investissement

L'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux (Apix-Sa) et le bureau régional de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Giz) pour le Sénégal, la Guinée, la Gambie, Cabo Verde et la Guinée-Bissau ont signé, jeudi 12 mars 2026, une convention de partenariat visant l'élaboration d'un cadre réglementaire pour la mise en place d'un guichet unique foncier destiné à l'investissement.

Cet accord marque une étape importante dans la concrétisation d'un projet destiné à faciliter l'accès à un foncier sécurisé pour les investisseurs. Au Sénégal, les difficultés liées à l'accès au foncier constituent en effet l'un des principaux obstacles à la réalisation des projets d'investissement. À ce jour, seuls 6 % des terrains font l'objet d'une délibération formelle, tandis que les procédures longues et les délais souvent jugés prohibitifs compliquent davantage les démarches des porteurs de projets.

À travers cette initiative, l'État du Sénégal, via l'Apix, entend apporter des solutions durables afin d'améliorer l'environnement des affaires et de soutenir la dynamique d'investissement. Le directeur général de l'Apix-SA, Bakary Séga Bathily, estime que « le guichet unique pour l'investissement est une réponse opérationnelle à cet impératif ». Selon lui, ce dispositif constituera « l'interface privilégiée entre les investisseurs et l'administration », en centralisant les démarches foncières, en réduisant les délais et en garantissant la traçabilité ainsi que la transparence des procédures.

Le projet bénéficie de l'expertise de la coopération allemande, notamment à travers le programme SEEN SUUF, dont l'approche méthodique et concertée est saluée par les acteurs impliqués. La convention définit par ailleurs le cadre de collaboration et les engagements des deux parties, mobilisant ressources financières, compétences techniques et l'écosystème national de l'investissement autour du leadership de l'APIX.

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S'adressant à ses partenaires, M. Bathily a souligné que « la question foncière ne peut être résolue par une seule institution », plaidant pour « une démarche collaborative et inclusive associant collectivités territoriales, services de l'État, secteur privé et société civile ».

La signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Kai Baldow, qui s'est félicité du dynamisme de la coopération entre les deux pays, ainsi que de la directrice résidente de la Giz au Sénégal, Katja Roeckel.

Les deux institutions se sont engagées à mobiliser les ressources nécessaires pour l'opérationnalisation du guichet unique foncier et à assurer la vulgarisation du dispositif auprès des différentes parties prenantes, avec l'ambition d'en faire un levier du développement économique et territorial du Sénégal.