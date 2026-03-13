Sénégal: Confiance des investisseurs - Le pays honore 471 millions de dollars de dette

Le Sénégal a honoré ses engagements financiers internationaux en procédant au paiement de 471 millions de dollars au titre du service de sa dette extérieure, évitant ainsi un incident de paiement susceptible d'ébranler la confiance des investisseurs.

Selon l'agence économique Bloomberg, citant des sources proches du dossier, les autorités sénégalaises ont effectué ces règlements avant l'échéance du 13 mars. Dans le détail, la Banque centrale a transféré 380 millions d'euros (environ 438 millions de dollars) aux détenteurs d'euro-obligations arrivant à maturité en 2028, couvrant le remboursement du principal et le paiement des coupons.

Par ailleurs, 33 millions de dollars ont été versés aux investisseurs détenant des obligations libellées en dollars arrivant à échéance en 2048. Les transferts, réalisés via des banques dépositaires, devraient apparaître sur les comptes des créanciers d'ici la fin de la semaine.