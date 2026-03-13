Cote d'Ivoire: Burida - Plus de 574 millions FCFA redistribués aux créateurs lors de la première répartition de 2026

Le Directeur de la répartition du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida), Ehouman Maxime, a animé une conférence de presse ce vendredi 13 mars 2026 au siège provisoire de l'institution situé à Cocody-Angré 7e tranche, à Abidjan. Cette rencontre avec les médias visait à présenter les résultats de la première opération de répartition des droits d'auteur et droits voisins de l'année 2026.

D'entrée, le conférencier a salué la présence des journalistes et des internautes suivant la rencontre à travers les plateformes numériques. « Cette conférence porte sur la répartition du 15 mars 2026, qui constitue la première répartition de l'année 2026. Nous allons vous présenter les chiffres relatifs à cette répartition ainsi que les critères qui ont été retenus », a expliqué Dr Ehouman Maxime.

Plus de 574 millions FCFA redistribués

Selon les chiffres communiqués, le montant total mis en répartition s'élève à 574 554 863 FCFA. Cette somme se décompose en 356 892 501 FCFA au titre du droit d'auteur et 217 662 362 FCFA au titre des droits voisins.

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Cette performance marque une progression notable par rapport aux années précédentes. En mars 2025, la répartition s'élevait à 521 457 416 FCFA, contre 349 119 321 FCFA en mars 2024 et 295 280 783 FCFA en mars 2023.

Pour le responsable du Burida, cette évolution traduit une amélioration des montants collectés et redistribués aux créateurs.

3 292 bénéficiaires concernés

Au total, 3 292 bénéficiaires sont concernés par cette première répartition de l'année. Ils se composent de 2 927 bénéficiaires nationaux, 355 bénéficiaires étrangers et 713 bénéficiaires percevant des droits voisins.

La répartition prend en compte plusieurs catégories de droits, notamment les droits de reproduction mécanique, les droits liés aux séances occasionnelles (concerts, galas et manifestations culturelles) ainsi que les droits CRBT, issus de l'exploitation des contenus musicaux et sonneries par les opérateurs de téléphonie.

La musique domine largement les répartitions

Les statistiques présentées par le Directeur de la répartition montrent une forte domination de la catégorie musique dans les montants distribués.

Dans le top 10 des droits d'auteur, les montants les plus élevés oscillent entre 2,7 millions et 6,24 millions FCFA. Du côté des droits voisins, les plus importants paiements vont de 1,61 million à 3,23 millions FCFA.

Par ailleurs, le classement des bénéficiaires révèle que le montant cumulé le plus élevé dans le top masculin atteint 8 874 529 FCFA, tandis que le montant le plus élevé dans le top féminin s'établit à 2 686 645 FCFA.

Dans l'ensemble, la musique demeure le secteur le plus dynamique dans la perception et la redistribution des droits, confirmant son poids prépondérant dans l'économie culturelle ivoirienne.