Cote d'Ivoire: JIF 2026/Protection des données à caractère personnel - L'Artci sensibilise les lycéennes à leurs droits et à un usage responsable du numérique

Dans la veine de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) a lancé, le 9 mars, à Cocody, une tournée de sensibilisation à la protection des données personnelles à l'endroit des jeunes filles.

L'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) a profité de la clameur médiatique autour de la Journée internationale des droits de la femme (Jif 2026) pour donner une nouvelle impulsion à sa campagne de sensibilisation aux droits liés à l'exploitation des données à caractère personnel et à un usage prudent et responsable du numérique.

La cible : les jeunes filles, une frange de la population stratégique pour l'Artci en ce sens qu'elles sont « nombreuses et actives » sur le numérique, comme l'a souligné le directeur de la protection des données personnelles et la vie privée, Désiré Aka. C'était au lancement de la campagne, le 9 mars, à Madeleine Daniélou, un établissement secondaire de jeunes filles sis à Cocody, en présence des responsables de l'Artci, des équipes éducatives et des élèves.

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« Les jeunes sont ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux. Ils offrent, certes, des opportunités énormes, mais exposent à des risques dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Et le choix des élèves s'inscrit dans notre stratégie qui est de contribuer à former une jeunesse numériquement responsable avec la collaboration du ministère de l'Éducation nationale », a-t-il expliqué.

Marie-Loïs N'Docho, élève en classe de 3e, a dit avoir appris beaucoup de cette session : « J'ai retenu qu'on a des droits vis-à-vis des réseaux sociaux et qu'on n'est pas obligée de donner nos informations personnelles à qui que ce soit. Lorsque quelqu'un nous dérange, on a le droit de le bloquer. On nous a aussi conseillés de ne pas trop nous exposer et de faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait sur les réseaux sociaux car nos actions d'aujourd'hui peuvent avoir des répercussions demain ».

Cette initiative de l'Artci va se répéter durant toute la semaine à travers une tournée qui touchera quatre autres écoles secondaires de jeunes filles (lycée Sainte Marie d'Abidjan, lycée Mamie Faitai de Bingerville, lycée des Jeunes Filles de Yopougon, lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro) sur le même thème : « Femmes, droits et protection des données à l'ère du numérique ».

« Quand la jeune fille va sur les réseaux sociaux, elle doit adopter des gestes sains de sorte à éviter les risques comme le cyberharcèlement. Elle doit garder à l'esprit que tout ce qu'on fait sur les réseaux laisse des traces et cela peut lui porter préjudice à l'avenir », a ajouté Linda Yao, cheffe du service secteur économie et santé à la direction de la protection des données personnelles de l'Artci.

À travers cette action de proximité, l'Artci réaffirme son engagement en faveur d'un environnement numérique sain et entend renforcer la culture du numérique responsable auprès des jeunes filles et leur donner les clés pour mieux protéger leurs informations personnelles dans l'univers digital.

En Côte d'Ivoire, l'exploitation des données à caractère personnel est assujettie à des règles juridiques rigides qui donnent toute la latitude aux utilisateurs du numérique d'accepter ou non que leurs données personnelles soient utilisées par des tiers et de définir comment cela doit se faire le cas échéant.