Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Le président de la Jpdci estudiantine, Henri Joël N'Dri, recouvre la liberté

13 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Après huit mois passés en détention au Pôle pénitentiaire d'Abidjan (Ppa), ex-Maca, le président de la Jeunesse estudiantine du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Jpdci), Henri Joël N'Dri Kouadio, a été remis en liberté en compagnie de trois de ses collaborateurs. Il s'agit de Kouassi Kouakou Djabi Jean-Paul, Blé Emmanuel et Attoh Jean-Philippe, qui retrouvent également leurs familles après plusieurs mois d'incarcération.

L'information a été rendue publique par leur avocat, Ange Rodrigue Dadjé, dans une publication sur les réseaux sociaux, ce vendredi 13 mars 2026. « Le président de la jeunesse estudiantine du Pdci-Rda, Henri Joël N'Dri Kouadio, et ses trois collaborateurs rentrent chez eux aujourd'hui après huit mois de détention. Merci Seigneur d'avoir permis cela. Merci spécialement à Madame la députée Éliane et au député-maire Jacques Ehouo », a-t-il écrit sur sa page Meta.

Le responsable de la jeunesse universitaire du Pdci-Rda avait été interpellé le mercredi 2 juillet, dans des circonstances que son parti et son conseil avaient vivement contestées. Deux jours plus tard, soit le vendredi 4 juillet, Henri Joël N'Dri avait été inculpé pour « troubles à l'ordre public » et « provocation à la commission de troubles à l'ordre public », avant d'être placé en détention au Ppa.

L'annonce de sa libération et de celle de ses collaborateurs a suscité un vif soulagement au sein de leurs familles, de leurs proches et de nombreux militants du vieux parti, qui avaient multiplié les appels et les prières en faveur de leur remise en liberté.

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