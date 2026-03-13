Cote d'Ivoire: Mariage et événementiel - Le salon 'Se dire oui' fédère les prestataires

Si le mariage représente une étape importante de la vie, il n'en demeure pas moins que l'organisation de cet évènement constitue un moment de stress. Une situation due, en partie, à la multiplicité des prestataires et à l'insuffisance d'informations.

Le salon international du mariage et de l'évènementiel "Se dire oui" répond à cette préoccupation. La deuxième édition a été lancée, le 12 mars 2026, dans un complexe hôtelier, au Plateau. L'évènement est prévu se tenir sur trois jours, du 26 au 28 mars, à la Caistab, au Plateau.

Pour garantir son succès, le salon s'appuie sur les activités qui ont forgé son succès en 2025, lors de l'édition inaugurale. A savoir des ateliers pratiques de coiffure et de maquillage, une exposition, un défilé de mode. Ainsi que des panels, des conférences et autres causeries-débats autour du thème : "Amour et finance, construire un mariage durable".

L'on aura aussi droit à des témoignages inspirants de couples comptant plus de 40 années de vie commune et à la remise du trophée du Couple modèle. Une lune de miel pour un nouveau couple et deux nuitées pour un ancien couple ainsi qu'une tombola sont en jeu lors de cet événement.

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« Le salon vise à offrir aux futurs mariés un espace de découverte et d'expertise autour de l'univers du mariage », a expliqué Rose Koffi-Nevry, promotrice de ce rendez-vous.

L'idée, selon elle, est d'offrir un cadre unique de rencontre et de mise en relation directe entre futurs mariés et prestataires qualifiés, réunissant en un même lieu une diversité d'acteurs du secteur, à l'effet d'offrir un service complet et intégré à tous ceux qui souhaitent organiser des événements d'exception (wedding planners, traiteurs, stylistes).

« Les visiteurs ont l'occasion de trouver en un seul lieu, les idées, les conseils et les prestataires nécessaires pour faire de leur mariage un moment inoubliable. »

Pour l'organisatrice, ce salon ne se limite pas uniquement au mariage, il s'étend à toute activité évènementielle où interviennent des professionnels multisectoriels de l'organisation d'événements. Il se veut, par conséquent, un cadre d'opportunités économiques et de visibilité offertes aux acteurs de l'évènementiel.

La deuxième édition du salon est placée sous le parrainage de N'Dri Yoman, ancienne ministre de la Santé et sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.