Tunisie: Sousse-friperie - Opération coup de poing contre les étalages anarchiques

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les services de la municipalité de Sousse, en collaboration avec les agents de la brigade régionale de la police municipale et le commissariat de police municipale de Sousse-ville, ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi une campagne visant le commerce illégal des vendeurs de vêtements d'occasion (« fripes ») installés en dehors des murs du marché du dimanche, au niveau du carrefour.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le secrétaire général de la municipalité de Sousse, Mourad Ben Salem a évoqué les interventions de la municipalité pour lutter contre les installations anarchiques, conformément aux instructions du gouverneur de la région, et ce, dans les zones de Bab Jebli, de la rue de France et de la vieille ville. Il a également confirmé la poursuite de ces campagnes dans d'autres points de la ville.

 

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