Tunisie: Comment réduire le gaspillage alimentaire - Les conseils pratiques de l'INC

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La directrice des recherches et des analyses comparatives à l'Institut National de la Consommation, Darin Dogui, a présenté ce vendredi 13 mars 2026 une série de conseils visant à rationaliser la consommation et à réduire le gaspillage alimentaire.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, elle a estimé que la rationalisation de la consommation est une responsabilité partagée, soulignant qu'il s'agit d'un comportement qui contribue à maintenir l'équilibre du budget familial.

Elle a également expliqué que cette démarche est d'autant plus importante dans un contexte marqué par la rareté de l'eau et les changements climatiques que connaît le monde, avec leurs répercussions directes sur les ressources naturelles et la production agricole.

Parmi les mesures pratiques recommandées, Darin Dogui a évoqué la préparation d'une liste d'achats avant de se rendre au marché, afin de définir les besoins essentiels et d'éviter l'achat de produits superflus.

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Elle a par ailleurs conseillé aux consommateurs de ne pas se laisser séduire par les offres promotionnelles et de se concentrer uniquement sur les produits réellement nécessaires au foyer.

La responsable a aussi recommandé d'éviter d'emmener les enfants lors des courses, afin de prévenir les pressions exercées sur les parents pour acheter des produits supplémentaires, ce qui conduit souvent à l'acquisition de marchandises non indispensables.

Enfin, la directrice des recherches et des analyses comparatives à l'Institut national de la consommation a insisté sur la nécessité d'instaurer une véritable culture de consommation responsable au sein de la société.

 

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