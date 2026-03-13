Tunisie: La BID examine des financements pour Bir El Kassaa et la société Ellouhoum

La Banque islamique de développement (BID) étudie les possibilités de financement de plusieurs projets en Tunisie, notamment au profit de la Société des marchés de gros de Bir El Kassaa et de la société Ellouhoum, dans le cadre du renforcement de la coopération avec le pays.

Ces perspectives ont été évoquées lors d'une réunion tenue dans la soirée du jeudi 12 mars 2026 entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et des représentants de la BID, selon un communiqué du ministère.

La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission exploratoire menée par une délégation de la Banque afin d'examiner les opportunités de coopération et les mécanismes de financement de nouveaux projets liés notamment aux infrastructures et aux opérations de restructuration.

Les discussions ont porté sur les possibilités d'appui financier à des projets prévus au profit de la Société des marchés de gros de Bir El Kassaa, de la société Ellouhoum et de l'Office tunisien du commerce (OTC).

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À cette occasion, Samir Abid a souligné l'importance de la Banque islamique de développement en tant que partenaire stratégique pour la Tunisie, rappelant ses contributions dans le financement de plusieurs projets de développement. Il a également appelé à poursuivre la coopération et à renforcer l'approche participative afin de moderniser les équipements et d'améliorer les capacités des structures relevant du ministère.

De leur côté, les représentants de la BID ont indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la stratégie de partenariat avec la Tunisie pour la période 2026-2029, laquelle prévoit notamment un appui technique, l'échange d'expertises et le renforcement de la coopération Sud-Sud.

Les deux parties ont également examiné les mécanismes de financement des projets, les dispositifs d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, ainsi que les moyens de soutenir et sécuriser les exportations et de développer les échanges commerciaux.