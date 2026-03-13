Tunisie: Météo - Temps nuageux avec pluies éparses sur la plupart des régions

Le temps sera marqué ce vendredi par des brouillards locaux le matin avec des nuages parfois denses sur les régions côtières du nord, accompagnés de pluies éparses qui concerneront l'après-midi le reste des régions du nord, du centre et localement le sud, selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur nord-ouest au nord et au centre et de secteur est au sud, relativement fort près des côtes nord et faible à modéré dans le reste des régions.

Mer agitée à très agitée au nord et onduleuse dans le reste des côtes.

Les températures seront comprises entre 15 et 19° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 20 et 23° dans le reste des régions.