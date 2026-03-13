Tunisie: Météo - Temps nuageux avec pluies éparses sur la plupart des régions

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps sera marqué ce vendredi par des brouillards locaux le matin avec des nuages parfois denses sur les régions côtières du nord, accompagnés de pluies éparses qui concerneront l'après-midi le reste des régions du nord, du centre et localement le sud, selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur nord-ouest au nord et au centre et de secteur est au sud, relativement fort près des côtes nord et faible à modéré dans le reste des régions.

Mer agitée à très agitée au nord et onduleuse dans le reste des côtes.

Les températures seront comprises entre 15 et 19° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 20 et 23° dans le reste des régions.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.