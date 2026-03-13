Tunisie: Arabie Saoudite - L'ambassade du pays rassure sur la situation de la communauté tunisienne

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de la République tunisienne à Riyad, Moez Gara Ali, a confirmé ce vendredi 13 mars 2026 que tous les Tunisiens présents dans les différentes régions du Royaume d'Arabie Saoudite -- qu'ils soient résidents, non-résidents ou pèlerins (Omra) -- se portent bien.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, Gara Ali a précisé que la situation en Arabie Saoudite est sûre et stable, soulignant que la vie quotidienne s'y déroule de manière quasi normale.

Il a ajouté que l'espace aérien saoudien reste ouvert et que l'approvisionnement du marché s'effectue de façon fluide.

Le diplomate a également insisté sur le fait que l'ambassade suit de près la situation des Tunisiens. À cet effet, une cellule de suivi et d'écoute a été mise en place au niveau de l'ambassade et du consulat général à Djeddah pour répondre aux préoccupations et aux diverses interrogations des ressortissants.

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Enfin, Moez Gara Ali a rappelé que tous les canaux de communication sont disponibles pour contacter l'ambassade, en période de crise ou non, appelant les citoyens à ne pas prêter l'oreille aux rumeurs et à s'adresser directement aux services consulaires.

 

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