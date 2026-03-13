Tunisiens bloqués à Qatar - Un vol de rapatriement Doha-Tunis prévu demain

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassade de la République tunisienne à Doha a annoncé qu'en coordination permanente avec les autorités qataries compétentes, la compagnie Qatar Airways a décidé de programmer un vol direct de Doha vers Tunis, demain, samedi 14 mars 2026.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'ambassade a souligné que la priorité pour ce vol sera accordée à l'évacuation des citoyens tunisiens bloqués, notamment ceux s'étant rendus au Qatar dans le cadre de visites familiales ou touristiques.

L'ambassade a également précisé qu'un vol de Qatar Airways a été programmé en sens inverse, de Tunis vers Doha, le dimanche 16 mars 2026.

 

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