Tunisie: Au pays- 11 ans de prison pour l'homme d'affaires et ancien député Ridha Charfeddine

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, jeudi, une peine de 11 ans de prison contre l'homme d'affaires et ancien député Ridha Charfeddine pour blanchiment d'argent.

Dans le cadre de la même affaire, son frère Lotfi Charfeddine a été condamné à 7 ans de prison et Ahmed Belli (ancien président d'un club sportif) à 10 ans de prison, a indiqué une source judiciaire à l'Agence TAP.

Le tribunal a également infligé aux accusés et aux sociétés impliquées dans cette affaire des amendes dépassant 11 millions de dinars.

Les accusés ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent, notamment en exploitant les facilités liées à leurs activités professionnelles et sociales, à travers des fonds provenant d'infractions douanières et la création de situations juridiques fictives, selon la même source.

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Rappelons que Ridha Charfeddine, homme d'affaires et ancien député, est placé en détention depuis 2024 dans le cadre de plusieurs dossiers liés à des soupçons de corruption financière et administrative.

En novembre dernier, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la cour d'appel de Tunis avait déjà confirmé, un jugement de première instance le condamnant à trois ans de prison, en plus d'amendes d'environ 72 millions de dinars, pour des accusations liées à la constitution d'avoirs à l'étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie.