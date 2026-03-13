Tunisie: Diplômés des métiers du tourisme - Un taux d'intégration de 100% sur le marché du travail

Le directeur général de l'Agence de Formation aux Métiers du Tourisme, Ahmed Jmel, a indiqué ce vendredi 13 mars 2026 que le taux d'emploi des diplômés issus des formations dans les métiers du tourisme atteint 100 %.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale Tunisienne, il a précisé que les cadres diplômés des centres de formation tunisiens occupent aujourd'hui des postes de haut niveau en Afrique et dans plusieurs pays arabes.

Ahmed Jmel a également souligné que les diplômés de ces spécialités font l'objet d'une forte demande à l'international, indiquant que les pays européens souhaitent, par exemple, recruter près d'un million de travailleurs dans ce secteur.

Il a rappelé que l'agence, créée en 2017, dispose de centres dans six régions : Nabeul, Sousse, Monastir, Djerba, Tozeur et Aïn Draham.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, en outre, indiqué que l'agence mène quatre grands projets de réhabilitation des écoles touristiques à Monastir, Sousse, Tozeur et Aïn Draham, pour un coût estimé à 28,4 millions d'euros.

L'invité de l'émission a également annoncé que le Centre de formation touristique et hôtelier de Hammamet sera transformé en centre euro-méditerranéen de formation aux métiers du tourisme.

Forte affluence pour les formations

Le directeur général de l'Agence de formation aux métiers du tourisme a par ailleurs souligné l'intérêt croissant des Tunisiens pour les formations dans ce domaine.

Il a indiqué que le nombre de candidats a dépassé les capacités d'accueil l'année dernière : plus de 7 000 personnes ont déposé des demandes de formation, alors que les centres ne disposent que d'environ 1 100 places.