Tunisie: Ben Arous - 112 personnes bénéficient de consultations gratuites à l'occasion de la Journée mondiale du rein

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du rein, 112 personnes ont bénéficié, ce jeudi, de consultations gratuites et de dépistages au sein de l'hôpital universitaire de Ben Arous. Cette initiative s'est déroulée dans le cadre d'une journée « portes ouvertes » comprenant des mesures de la glycémie, de la pression artérielle, ainsi que des tests rapides pour détecter les maladies rénales et urinaires.

Selon les déclarations de la Docteure Hadia Majri, spécialiste en néphrologie à l'hôpital de Ben Arous, à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), cette journée -- qui coïncide avec le deuxième jeudi de mars de chaque année -- vise à sensibiliser le public aux maladies rénales et à l'importance du dépistage précoce. L'accent a été mis sur les causes les plus fréquentes, à savoir le diabète et l'hypertension, via des analyses rapides d'échantillons d'urine pour détecter les premiers signes d'alerte.

La Dre Majri a souligné que l'aspect le plus crucial de ces événements médicaux est de faire connaître les mesures préventives contre cette pathologie qualifiée de « maladie silencieuse ». Elle a précisé que l'apparition de symptômes visibles indique souvent que le dommage est déjà présent, d'où la nécessité d'une prise de conscience et d'un examen médical en temps opportun.

Outre les néphrologues, ces consultations gratuites ont été assurées par une nutritionniste et une spécialiste en médecine interne. Plusieurs nouveaux cas de diabète, d'hypertension et de signes précurseurs d'insuffisance rénale ont été identifiés. Ces patients ont été immédiatement pris en charge et orientés vers un suivi médical complet pour finaliser les analyses nécessaires.

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Causes et facteurs de risque

Selon la même source, les causes les plus fréquentes des maladies rénales incluent le diabète, car l'excès de sucre dans le sang finit par endommager les petits vaisseaux sanguins des reins, entraînant une baisse progressive de la fonction rénale.

L'hypertension artérielle constitue également un facteur majeur puisque une pression élevée constante fragilise les unités de filtration du rein. D'autres facteurs comme le surpoids, l'obésité, les maladies cardiaques, les infections rénales récurrentes, l'hérédité et l'usage prolongé de certains analgésiques augmentent aussi les risques.

Conseils pour la prévention

La Dre Majri recommande vivement de procéder à des examens simples pour évaluer la santé rénale, notamment des analyses de sang pour vérifier le taux de créatinine, des analyses d'urine pour détecter la présence de protéines ou de sang, ainsi qu'un suivi régulier de la tension artérielle.

Les personnes diabétiques, hypertendues ou ayant des antécédents familiaux doivent subir des tests périodiques, même en l'absence de symptômes. Un dépistage précoce permet aux médecins de ralentir, voire de stopper l'évolution de la maladie grâce aux traitements et à un changement de mode de vie.

Cette journée a été organisée en collaboration avec la Société Tunisienne de Néphrologie, de Dialyse et de Transplantation Rénale (STNDT), sous le thème mondial de cette année : « Santé rénale pour tous : soigner les personnes et protéger la planète ».