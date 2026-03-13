Tunisie: « Nuit des musées » - Ce soir, 18 musées ouvriront leurs portes au public

L'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle organise la sixième édition de la manifestation « Nuit des musées », dans le cadre de laquelle 18 musées publics ouvriront exceptionnellement leurs portes au public ce vendredi 13 mars 2026, de 21h00 à 23h30.

Le Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis participera également à cet événement exceptionnel et accueillera le public à l'occasion de ce rendez-vous culturel nocturne.

Cette manifestation est organisée sous l'égide du Ministère tunisien des Affaires culturelles, à l'initiative de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle et en collaboration avec l'Institut national du patrimoine, dans le cadre du programme culturel du mois de Ramadan.

La liste des musées concernés comprend notamment le Musée national du Bardo, le Musée paléochrétien de Carthage, ainsi que les musées archéologiques de Nabeul, Kerkouane, Sousse, Enfidha, Sbeitla, Makthar, Mahdia et El Jem.

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Participent également à cette initiative le Musée du Ribat de Monastir, le Musée Habib Bourguiba de Monastir, le Musée du patrimoine traditionnel de Djerba, le Musée du Sahara de Douz, le Musée de Moknine et le Musée national des arts islamiques de Raqqada.

Selon un communiqué de l'agence, cette initiative vise à élargir l'accès du public aux institutions muséales et à proposer une programmation culturelle en soirée dans différentes régions du pays, afin de valoriser le patrimoine national et de le rapprocher davantage des citoyens durant le mois de Ramadan.