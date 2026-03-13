Tunisie: Lausanne - La nageuse tunisienne Jamila Boulakbeche participe au meeting international de natation

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La nageuse tunisienne Jamila Boulakbech participe au meeting international de natation de Lausanne, en Suisse, qui se déroule du 13 au 15 mars. Jamila Boulakbeche a rendez-vous avec l'épreuve du 400 mètres nage libre demain vendredi, avant de s'aligner sur le 800 mètres nage libre après-demain samedi.

Le meeting de Lausanne organise sa sixième édition avec la participation de 400 nageurs figurant parmi l'élite mondiale de la discipline.

Jamila Boulakbech, professionnelle au sein du club français de Martigues, a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans l'épreuve du 800 mètres nage libre, ainsi qu'aux championnats du monde de Singapour 2025 dans la même spécialité.

Lors des Jeux de la solidarité islamique qui se sont tenus à Riyad, la capitale saoudienne, en novembre 2025, elle a réussi à décrocher la médaille d'or sur 400 mètres nage libre ainsi que la médaille d'argent sur 800 mètres nage libre.

 

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