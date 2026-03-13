Tunisie: Au pays - Un séisme de magnitude 5,5 secoue la province de Tokat

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un séisme de magnitude 5,5 a frappé la province de Tokat, dans le nord-est de la Turquie, a annoncé vendredi l'Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD).

Selon l'agence, la secousse s'est produite à 03h35 (00h35 GMT) dans le district de Niksar, dans la province de Tokat, et a été ressentie dans plusieurs provinces voisines, notamment Samsun, Amasya, Ordu et Sivas.

« Aucun dégât n'a été signalé pour le moment », a indiqué l'AFAD, précisant que les équipes poursuivent leurs inspections sur le terrain afin d'évaluer d'éventuels dommages.

Par mesure de précaution, les autorités locales ont décidé de fermer les écoles dans la province de Tokat pour la journée de vendredi, a annoncé le gouverneur de la région.

Située sur plusieurs failles sismiques actives, la Turquie est régulièrement touchée par des tremblements de terre parfois meurtriers.

En février 2023, un puissant séisme avait frappé le sud-est du pays, faisant au moins 53.000 morts et provoquant d'importants dégâts, notamment dans la ville d'Antakya, l'ancienne Antioche.

 

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