Tunisie: Washington accorde une exemption de 30 jours sur le pétrole russe pour stabiliser les marchés énergétiques

Les États-Unis ont accordé une exemption de 30 jours permettant aux pays d'acheter le pétrole russe et ses produits pétroliers bloqués en mer et soumis à des sanctions. Cette mesure a été décrite par le secrétaire au Trésor Scott Bessent comme une tentative de stabiliser les marchés énergétiques perturbés par la guerre contre l'Iran.

Les prix du pétrole en Asie ont reculé ce vendredi matin à la suite de cette annonce. Cette décision s'inscrit dans les efforts de l'administration du président Donald Trump pour endiguer la hausse des prix de l'énergie, consécutive aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ainsi qu'à la riposte de Téhéran, qui ont exacerbé les tensions régionales, perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz, paralysé les flux de pétrole et de gaz et fait grimper les prix à l'échelle mondiale.

Mercredi, Washington avait dévoilé un plan de libération de 172 millions de barils issus de la réserve stratégique afin de contenir la forte hausse des prix du pétrole depuis le déclenchement du conflit. Ce prélèvement s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de l'Agence internationale de l'énergie, regroupant 32 pays, en faveur d'une mise sur le marché de 400 millions de barils.

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Selon le texte de l'exemption publié sur le site du département du Trésor, la licence émise jeudi autorise la livraison et la vente de pétrole brut russe et de produits pétroliers chargés à bord de navires-citernes, et ce du 12 mars jusqu'à minuit le 11 avril, heure de Washington.