Tunisie: Résidents tunisiens en Arabie Saoudite - 235 demandes de visas d'urgence traitées

Le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Tunisie à Riyad, Moez Gara Ali, a déclaré ce vendredi 13 mars 2026 que l'ambassade a reçu 235 demandes de visas d'urgence, lesquelles ont toutes reçu une réponse favorable de la part des autorités saoudiennes.

S'exprimant sur la radio nationale, le chargé d'affaires a précisé que les tunisiens résidant dans les pays du Golfe limitrophes du Royaume peuvent obtenir un visa touristique, soit via la plateforme électronique, soit en s'adressant aux ambassades saoudiennes de ces pays pour entrer sur le territoire par les postes frontaliers terrestres. Il a ajouté que les non-résidents peuvent également solliciter les ambassades tunisiennes au Bahreïn, au Koweït, au Qatar et en Irak.

Situation des pèlerins (Omra)

Concernant les pèlerins, le diplomate a affirmé qu'aucun problème majeur n'est à déplorer, soulignant que les vols via l'aéroport de Djeddah se déroulent normalement et que la coordination avec les agences de voyages est continue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce qui est des pèlerins initialement bloqués, Gara Ali a expliqué qu'ils étaient arrivés en Arabie Saoudite via des vols indirects (escales à Dubaï et Abou Dhabi) qui avaient été annulés. Le ministère s'est alors mobilisé pour assurer leur rapatriement, permettant ainsi à 172 pèlerins de regagner la Tunisie.

Perspectives pour le Ramadan

Le chargé d'affaires a indiqué que les voyages pour la Omra au départ de la Tunisie se poursuivent. Les agences de voyages jouent leur rôle alors que le nombre de pèlerins s'annonce très important pour le mois de Ramadan.

Enfin, il a réitéré que tous les tunisiens présents en Arabie Saoudite -- résidents ou pèlerins -- sont en sécurité. Il a décrit une situation stable où la vie quotidienne suit son cours de manière quasi normale.