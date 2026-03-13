Tunisie: Résidents tunisiens en Arabie Saoudite - 235 demandes de visas d'urgence traitées

13 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Tunisie à Riyad, Moez Gara Ali, a déclaré ce vendredi 13 mars 2026 que l'ambassade a reçu 235 demandes de visas d'urgence, lesquelles ont toutes reçu une réponse favorable de la part des autorités saoudiennes.

S'exprimant sur la radio nationale, le chargé d'affaires a précisé que les tunisiens résidant dans les pays du Golfe limitrophes du Royaume peuvent obtenir un visa touristique, soit via la plateforme électronique, soit en s'adressant aux ambassades saoudiennes de ces pays pour entrer sur le territoire par les postes frontaliers terrestres. Il a ajouté que les non-résidents peuvent également solliciter les ambassades tunisiennes au Bahreïn, au Koweït, au Qatar et en Irak.

Situation des pèlerins (Omra)

Concernant les pèlerins, le diplomate a affirmé qu'aucun problème majeur n'est à déplorer, soulignant que les vols via l'aéroport de Djeddah se déroulent normalement et que la coordination avec les agences de voyages est continue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce qui est des pèlerins initialement bloqués, Gara Ali a expliqué qu'ils étaient arrivés en Arabie Saoudite via des vols indirects (escales à Dubaï et Abou Dhabi) qui avaient été annulés. Le ministère s'est alors mobilisé pour assurer leur rapatriement, permettant ainsi à 172 pèlerins de regagner la Tunisie.

Perspectives pour le Ramadan

Le chargé d'affaires a indiqué que les voyages pour la Omra au départ de la Tunisie se poursuivent. Les agences de voyages jouent leur rôle alors que le nombre de pèlerins s'annonce très important pour le mois de Ramadan.

Enfin, il a réitéré que tous les tunisiens présents en Arabie Saoudite -- résidents ou pèlerins -- sont en sécurité. Il a décrit une situation stable où la vie quotidienne suit son cours de manière quasi normale.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.