Sénégal: Impact de la hausse des cours du brut - Une taxe extérieure sur l'économie

La flambée des cours du pétrole révèle une contradiction profonde : le Sénégal produit du pétrole, mais reste extrêmement vulnérable aux chocs pétroliers. Il en sera ainsi tant que l'économie restera dépendante des importations de produits raffinés.

Le marché reste très volatil à cause des risques sur l'approvisionnement mondial et des tensions actuelles au Moyen-Orient. Le Brent (mer du Nord) - référence du marché international, a même dépassé les 118 $ le baril au plus fort de la tension géopolitique actuelle avant de redescendre autour de 100 $, seuil considéré comme un niveau critique pour de nombreuses économies importatrices de pétrole, notamment en Afrique, car il entraîne généralement une hausse de l'inflation, un renchérissement du transport et de l'électricité, une pression sur les finances publiques via les subventions.

La flambée des cours du pétrole est souvent perçue comme une bonne nouvelle pour les pays producteurs. Pour le Sénégal, la réalité est plus complexe et la hausse du prix du baril agit en réalité comme un choc macroéconomique négatif.

Une économie encore dépendante

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Le Sénégal est entré récemment dans l'ère pétrolière avec le champ offshore de Sangomar, dont la production a démarré en 2024 et dépasse désormais plusieurs dizaines de millions de barils par an. Mais malgré ce statut nouveau de producteur, la hausse du prix du baril ne profite pas immédiatement à l'économie sénégalaise.

Plusieurs raisons l'expliquent. Les produits pétroliers raffinés représentent plus de 22 % des importations du Sénégal, ce qui expose fortement l'économie nationale aux fluctuations internationales. Dès lors, quand le baril augmente, la facture énergétique nationale s'alourdit, les coûts de transport et d'électricité augmentent, l'inflation se diffuse dans toute l'économie.

Autrement dit, le Sénégal importe encore largement l'inflation pétrolière. La hausse des prix du pétrole met ainsi l'Etat face à un dilemme budgétaire.

Deux options s'offrent généralement au gouvernement : laisser les prix domestiques augmenter, avec comme corolaire l'inflation et d'éventuelles tensions sociales ; subventionner les carburants et susciter une explosion du déficit budgétaire. Ces subventions peuvent représenter plusieurs points de PIB, ce qui pèse lourdement sur les finances publiques. La hausse du pétrole agit donc comme une taxe extérieure sur l'économie.

Un effet inflationniste généralisé

Le pétrole étant un intrant essentiel pour le transport, l'électricité, l'agriculture, l'industrie, quand son prix augmente, l'effet se diffuse dans toute l'économie.

Conséquences : hausse du prix des denrées alimentaires, augmentation des coûts logistiques, baisse du pouvoir d'achat.

Dans une économie où la part de l'alimentation dans le budget des ménages est élevée, l'impact social peut être particulièrement brutal.

Le seuil de vulnérabilité

Il faut aller au-delà de la simple observation du prix du baril pour comprendre à partir de quel niveau l'économie commence réellement à souffrir.

Dans la plupart des économies importatrices de pétrole, il existe un seuil à partir duquel la hausse du baril devient problématique au plan macro-économique. Pour le Sénégal, plusieurs économistes situent ce seuil de tension entre 85 et 100 dollars le baril.

Au-delà de cette zone, les effets négatifs commencent à se diffuser dans toute l'économie. Lorsque le baril dépasse environ 85 dollars, l'État se retrouve confronté à un premier dilemme. Le Sénégal pratique encore un système de stabilisation des prix des carburants. Pour éviter une flambée des prix à la pompe, l'État absorbe une partie du choc par des compensations budgétaires, ou des subventions énergétiques.

Conséquence : La hausse du pétrole se transforme progressivement en charge budgétaire pour l'État. Dans plusieurs périodes récentes, les subventions énergétiques ont pu représenter plusieurs centaines de milliards de francs CFA.

Lorsque le baril s'approche de 100 dollars, l'effet inflationniste devient beaucoup plus visible. Le pétrole agit alors comme un multiplicateur de coûts dans toute l'économie (transport de marchandises, logistique portuaire, production industrielle, production d'électricité, etc...).

Si les prix dépassent durablement 110 dollars le baril, les effets deviennent plus structurels : aggravation du déficit commercial, pression sur les réserves de change de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), ralentissement de la croissance.

Dans une économie importatrice de pétrole comme le Sénégal, ce niveau peut provoquer un véritable choc économique.

Tout compte fait, même avec l'entrée en production pétrolière récente du pays, plusieurs facteurs maintiennent cette vulnérabilité : faible capacité de raffinage (Le pays continue d'importer une grande partie des produits pétroliers raffinés), poids du transport dans l'économie (La structure économique repose fortement sur la logistique et le transport routier), dépendance énergétique (l'électricité reste en partie liée aux combustibles fossiles).

Pour le Sénégal, le baril à 100 dollars n'est pas une bénédiction pétrolière mais un seuil de vulnérabilité économique.

Le véritable enjeu : La chaîne de valeur énergétique

Le vrai problème n'est pas seulement le prix du pétrole, mais la structure de l'économie.

Le Sénégal exporte certes du pétrole brut, mais importe largement des carburants raffinés. Ainsi, une partie de la rente pétrolière est captée ailleurs, dans les pays disposant de capacités de raffinage. Or, pour l'heure, le Sénégal, à travers sa raffinerie, la SAR (Société Africaine de Raffinage), n'est pas en mesure techniquement et financièrement, de traiter le brut domestique.

Pour le Sénégal, l'enjeu stratégique est donc de développer le raffinage, structurer une chaîne de valeur énergétique, réduire la dépendance aux importations.

En somme, pour le Sénégal, l'entrée dans l'ère pétrolière ne change pas immédiatement grand-chose. Tant que l'économie restera dépendante des importations de produits raffinés et que la chaîne de valeur énergétique ne sera pas pleinement développée, la hausse du baril restera davantage un facteur de vulnérabilité qu'une véritable opportunité économique.