Afrique de l'Ouest: 57e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Uemoa - Les acquis de l'Union mis en exergue par le président par intérim

13 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le président par intérim du Comité interparlementaire de l'Uemoa (Cip), Fonnona Cheikh Ahmed Coulibaly a salué les acquis obtenus par l'Union au cours de ces décennies. Il s'exprimait le 13 mars 2026 à Bamako lors de la présentation du rapport annuel 2025 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union lors de la 57e session ordinaire du Cip.

Selon M. Coulibaly, cette activité qui est devenue désormais une tradition s'inscrit en droite ligne de notre volonté commune de toujours innover en matière de bonnes pratiques institutionnelles.

Elle nous offre, en effet, l'opportunité de passer en revue l'état de santé de l'union et de nous projeter solidairement sur les perspectives pertinentes du moment.

«Il me plaît de saluer l'œuvre accomplie par tous ceux qui, depuis plus de trois décennies, se sont investis pour permettre à l'UEMOA d'être citée aujourd'hui comme un modèle réussi d'intégration en Afrique. Oui l'intégration est en marche, notre Union vit au rythme des acquis engrangés en faveur des populations de notre espace, des acquis que nous nous devons de capitaliser et d'amplifier », a déclaré le président par intérim du Cip.

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Aujourd'hui, a-t-il souligné, des actions concrètes réalisées en faveur, notamment, de la libre pratique et de la libre circulation sont palpables et certaines en cours de réalisation grâce aux efforts de la commission de l'UEMOA et l'engagement des États membres.

Fonnona Cheikh Ahmed Coulibaly a assuré de la disponibilité du Cip de l'UEMOA à renforcer chaque jour cet idéal d'intégration. Selon lui, nous avons besoin aujourd'hui, d'un capital humain qualitatif et conscient des enjeux de notre communauté.

Le Cip se réjouit de la prise en compte de cette préoccupation dans l'un des programmes du Plan stratégique 2025-2030 de la Commission de l'UEMOA, « Impact 2030 » au niveau précisément de l'axe « Développement humain et citoyenneté ».

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