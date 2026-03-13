Ethiopie: Le président Taye appelle Ethiopian Airlines à préserver son leadership mondial.

Addis-Abeba — À l'occasion d'une visite officielle au siège du Ethiopian Airlines, le président de l'Éthiopie, Taye Atske-Selassie, a appelé la compagnie nationale à poursuivre ses efforts afin de préserver sa position de leader mondial et de renforcer sa compétitivité dans l'industrie aérienne.

Le chef de l'État, également parrain de l'Organisation des Prix éthiopiens de la qualité, a effectué une visite des installations de la compagnie, où il a pu observer l'ampleur de ses activités opérationnelles. Pour rappel, la compagnie figurait parmi les lauréats du Trophée d'excellence de premier niveau lors de la 12e édition du concours national des prix de la qualité.

Au cours de la visite, les responsables de la compagnie ont présenté au président un exposé détaillé sur les performances opérationnelles du groupe, ses réalisations récentes ainsi que ses orientations stratégiques à long terme. Le président Taye a souligné que les nombreuses distinctions obtenues par Ethiopian Airlines ne reflètent pas seulement sa renommée internationale, mais également l'excellence de ses performances selon divers critères d'évaluation.

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Il a également mis en avant le rôle déterminant joué par la compagnie nationale dans la transformation et la croissance économiques du pays, la qualifiant de pilier du développement national. Selon lui, la compagnie contribue de manière essentielle à connecter l'Éthiopie au reste du monde et à renforcer la présence du pays sur la scène internationale.

Le président a par ailleurs estimé que la force d'Ethiopian Airlines ne repose pas uniquement sur ses capacités opérationnelles, mais également sur sa culture institutionnelle solide et son investissement dans le développement du capital humain. Il a indiqué que la culture organisationnelle et les compétences de ses ressources humaines constituent un modèle dont d'autres institutions pourraient s'inspirer.

Le chef de l'État a également relevé que la compagnie aérienne a connu une transformation continue et des progrès constants au fil des années, soulignant la nécessité de consolider ces acquis afin de maintenir sa position dans un secteur aérien mondial hautement concurrentiel.

« Peu d'organisations peuvent rivaliser avec Ethiopian Airlines, non seulement par l'ampleur de leurs opérations et de leur flotte, mais aussi par la solidité de leur culture institutionnelle », a-t-il déclaré.

Malgré les défis et l'instabilité dans certaines parties de la région, le président s'est dit convaincu que la compagnie continuera à prospérer et à préserver son statut de leader mondial.

Il a également salué la direction de l'entreprise pour la mise en œuvre efficace de sa vision stratégique et la qualité du dialogue qu'elle entretient avec ses employés. Lors de cette visite, le directeur général du groupe, Mesfin Tasew, a présenté les missions de l'entreprise, ses performances opérationnelles ainsi que les initiatives en cours pour renforcer davantage ses résultats.

Le dirigeant a également exposé la stratégie de développement durable de la compagnie, structurée autour de quatre piliers majeurs visant à assurer une croissance durable, l'excellence opérationnelle ainsi que la responsabilité environnementale et sociale.

Il a enfin réaffirmé l'engagement d'Ethiopian Airlines à préserver son héritage et à maintenir la solide réputation internationale qu'elle a bâtie au fil des décennies, tout en poursuivant l'expansion de son réseau de destinations internationales afin de renforcer sa présence et sa compétitivité à l'échelle mondiale.