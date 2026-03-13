Ethiopie: Les réformes macroéconomiques audacieuses de l'Éthiopie jettent les bases d'une meilleure coopération commerciale - Ambassadrice des Pays-Bas.

Addis-Abeba — Selon Christine Pirenne, ambassadrice des Pays-Bas en Éthiopie, les réformes macroéconomiques audacieuses entreprises par l'Éthiopie ont jeté les bases d'une meilleure coopération commerciale.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, l'ambassadrice Pirenne a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures audacieuses pour mettre en œuvre des réformes macroéconomiques qui jettent assurément les bases d'une meilleure coopération commerciale. En juillet 2024, l'Éthiopie a lancé un programme de réformes macroéconomiques historique et global, marquant un tournant fondamental dans sa politique économique.

Cette réforme macroéconomique globale vise à stabiliser les déséquilibres macroéconomiques, à maîtriser l'inflation et à favoriser une croissance inclusive de haute qualité, tirée par le secteur privé. L'Éthiopie a mis en œuvre ces réformes macroéconomiques globales qui ont considérablement amélioré son environnement des affaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Éthiopie, l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, connaît également une transformation économique majeure, impulsée par les programmes de réformes économiques nationales. La croissance économique devrait atteindre 10,2 % d'ici la fin de l'exercice 2025/2026.

Soulignant qu'il s'agit d'une orientation audacieuse qui facilite la coopération commerciale entre l'Éthiopie et les Pays-Bas, l'Ambassadrice a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts en cours afin de garantir la mise en œuvre de ces politiques à tous les niveaux du pays. Évoquant le siècle de relations commerciales entre les deux pays, elle a ajouté : « Faire des affaires et investir dans le pays est l'une des priorités essentielles de notre collaboration.»

L'Ambassadrice Pirenne a également souligné les domaines de coopération entre les deux pays, notamment l'agriculture, l'eau, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la santé, sans oublier le commerce et les investissements.

« Si le gouvernement a pris des mesures audacieuses pour concrétiser les réformes macroéconomiques, il jette assurément les bases d'une meilleure coopération commerciale.»

Pour l'Ambassadrice, ces mesures faciliteront les échanges commerciaux entre les deux pays. Évoquant les relations de longue date entre les deux pays, elle a déclaré : « Cela fait maintenant 100 ans que nous sommes présents. J'ose affirmer que nous sommes là pour durer. Je me réjouis donc de poursuivre sur cette voie. »

L'Éthiopie et les Pays-Bas célèbrent près d'un siècle de relations diplomatiques et commerciales, en mettant l'accent sur le renforcement des liens économiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture et du développement durable. En avril 2026, les deux pays commémoreront le centenaire de l'établissement des premiers échanges commerciaux en 1926, témoignant d'une longue tradition de collaboration entre les Pays-Bas et l'Éthiopie, en particulier dans le domaine commercial.

Les deux pays connaissent une croissance significative dans de nombreux secteurs, avec un accent particulier sur le renforcement des liens économiques, des investissements et de la coopération au développement. Actuellement, plus de 100 entreprises néerlandaises sont implantées en Éthiopie, contribuant à l'investissement, à la création d'emplois et à la croissance des exportations.