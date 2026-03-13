Afrique: Le pays arrive en tête du pipeline de construction hôtelière en Afrique avec près de 6 000 chambres en développement

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'impose comme l'un des marchés du développement hôtelier les plus dynamiques d'Afrique, avec près de 6 000 chambres en pipeline et la plus grande proportion de projets déjà en construction sur le continent.

Selon le rapport 2026 Hotel Chain Development Pipelines in Africa publié par W Hospitality Group, l'Éthiopie totalise actuellement 5 964 chambres réparties dans 34 hôtels en développement. Si ce volume place le pays au cinquième rang africain en termes de taille globale du pipeline hôtelier, il se distingue toutefois par le rythme le plus avancé des constructions sur le continent : près de 79,9 % des chambres prévues sont déjà en phase de chantier.

D'après l'étude, cette proportion dépasse celle observée dans la plupart des grands marchés hôteliers africains. Le Kenya arrive juste derrière avec 79,5 % de projets en construction, suivi de la Tanzanie (77,5 %), de Afrique du Sud (67,2 %) et du Nigeria (39,2 %). À l'échelle du continent, le développement hôtelier atteint un niveau record de 123 846 chambres réparties dans 675 hôtels, soit une progression de 18,6 % par rapport à l'année précédente, précise le rapport.

En termes de volume total de projets, l'Égypte occupe la première place avec 45 984 chambres, suivie du Maroc (10 606 chambres), du Nigeria (8 480) et du Kenya (6 190).

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Pour Trevor Ward, directeur général de W Hospitality Group, ces chiffres illustrent la capacité croissante de l'Afrique de l'Est à transformer les projets hôteliers annoncés en chantiers concrets.

« Ce qui ressort particulièrement cette année, c'est la dynamique de l'Afrique de l'Est en matière de mise en œuvre des projets.

Le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie affichent parmi les taux de construction les plus élevés du continent, ce qui laisse présager l'ouverture de nombreuses nouvelles offres hôtelières à court et moyen terme », a-t-il indiqué.

La COP32 accélère le développement hôtelier

Une grande partie de l'expansion hôtelière en Éthiopie est liée aux préparatifs du sommet climatique des Nations unies de 2027, la COP32, qui se tiendra à Addis-Abeba et devrait accueillir plus de 80 000 délégués internationaux.

Les autorités municipales indiquent que la capitale mène un vaste programme d'augmentation de sa capacité d'hébergement.

Actuellement, Addis-Abeba dispose d'environ 25 000 lits, mais les autorités ambitionnent de porter cette capacité à plus de 80 000 lits grâce à la construction de nouveaux hôtels et à la modernisation d'établissements existants, de maisons d'hôtes et d'appartements meublés.

La maire de la ville, Adanech Abiebie, a souligné que cette expansion est essentielle pour permettre à la capitale d'accueillir l'un des plus importants rendez-vous diplomatiques internationaux.

D'importants investissements privés en cours

Les investisseurs privés accélèrent également leurs projets dans le secteur hôtelier en prévision de la COP32. Le groupe MIDROC Investment Group figure parmi les principaux acteurs engagés dans cette dynamique.

Son directeur général, Jamal Ahmed, a indiqué que l'entreprise prévoit de mettre à disposition environ 1 500 lits d'hôtel pour les participants au sommet, à travers de nouveaux projets, des acquisitions et des rénovations.

Parmi les initiatives majeures figure la construction d'un nouvel hôtel de marque Sheraton Hotels & Resorts au sein du complexe emblématique du Sheraton Addis. Associée à la rénovation de l'hôtel existant de 294 chambres, l'investissement est estimé à 116 millions de dollars.

Le groupe a également acquis l'historique Wabe Shebelle Hotel, situé près de Mexico Square. L'établissement sera rénové et repositionné sous la collection Autograph Collection de Marriott International.

Par ailleurs, les autorités espèrent relancer la construction du projet longtemps retardé de Westin African Union Hotel, avec l'objectif de l'achever avant la COP32.

D'autres projets incluent également des hôtels Moxy Hotels et Four Points by Sheraton dans le développement résidentiel Mohammadi Village, ainsi que de nouveaux établissements Four Points prévus à Jimma et dans plusieurs villes régionales.

Les grandes chaînes internationales renforcent leur présence en Afrique

À l'échelle du continent, Marriott International domine le pipeline hôtelier africain avec 31 782 chambres, devant Hilton et Accor.

Avec IHG Hotels & Resorts et Radisson Hotel Group, ces cinq groupes internationaux représentent près de 80 % de l'ensemble des projets hôteliers en développement en Afrique.

Selon W Hospitality Group, plus de 65 000 chambres d'hôtel pourraient ouvrir en Afrique entre 2026 et 2027. Le cabinet souligne toutefois que des retards restent fréquents, rappelant l'écart persistant entre les projets annoncés et les établissements effectivement achevés.