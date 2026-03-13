Ethiopie: La directrice générale de Organisation mondiale du commerce salue les avancées de l'Éthiopie dans les négociations d'adhésion.

Addis-Abeba — La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a salué les progrès importants réalisés par l'Éthiopie dans le cadre de ses négociations d'adhésion à l'organisation.

Lors de la présentation du Rapport annuel 2025 sur les adhésions devant le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce jeudi, Ngozi Okonjo-Iweala a souligné les progrès significatifs accomplis par l'Éthiopie au cours de l'année 2025, aussi bien dans les négociations bilatérales que dans les discussions multilatérales liées à son processus d'adhésion.

Elle a également salué la détermination du pays à finaliser ce processus d'ici 2026.

La directrice générale de l'OMC a par ailleurs invité les États membres à envisager l'adhésion de l'Éthiopie comme un résultat possible à l'issue de la prochaine 14e Conférence ministérielle de l'OMC, selon des informations relayées par l'Agence de presse éthiopienne.

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Mme Okonjo-Iweala a indiqué que deux cycles complets de réunions du Groupe de travail chargé de l'adhésion de l'Éthiopie avaient été menés à bien en 2025, contribuant à maintenir une dynamique soutenue dans les négociations.

Au début de l'année 2026, l'Éthiopie était déjà parvenue à conclure des accords bilatéraux d'accès aux marchés avec sept membres de l'OMC.

Des avancées ont également été enregistrées sur le plan multilatéral.

Le document clé du processus d'adhésion du pays est ainsi passé du stade des « éléments d'un projet de rapport du Groupe de travail » à celui d'un projet complet de rapport, une évolution considérée comme une étape déterminante signalant l'entrée du pays dans la phase finale des négociations.

La directrice générale a souligné que ces progrès reflètent un leadership national affirmé et la mise en œuvre de réformes économiques ambitieuses, destinées à renforcer l'intégration de l'Éthiopie dans le système commercial international.

Intervenant lors de la même réunion, Negus Kebede, ambassadeur et ministre plénipotentiaire chargé des affaires liées à l'OMC à la Mission permanente de l'Éthiopie auprès des Nations unies à Genève, a réaffirmé la volonté du pays de mener à terme son processus d'adhésion et de rejoindre pleinement le système commercial multilatéral.

L'Éthiopie se prépare actuellement à la septième réunion du Groupe de travail sur son adhésion, prévue les 22 et 23 avril 2026, une étape qui devrait permettre au pays de franchir de nouveaux progrès vers son intégration à l'OMC.